اعرف سعر عربية مزمار عبد السلام .. وصل بيها أحد الافراح

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي FACEBOOK، مقطع فيديو يظهر به صاحب اشهر مزمار الكتروني "شعبي" في مصر، العازف محمد عبد السلام، والذي تمكن أن يكتسب شعبية كبيرة داخل الشارع المصري.

وظهر محمد عبد السلام في هذا المقطع عند وصوله احد الافراح الخاصة، وهو يستقل احد سيارات العلامة التجارية تويوتا، من طراز فورتشنر الشهيرة، والتي جاءت باللون الابيض المميز، مع لمسات خارجية باللون الاسود.

اعرف سعر عربية مزمار عبد السلام

ومن المعروف عن هذه السيارة انتمائها إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تقدم في السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات الاولى بتقنية الدفع الخلفي، بينما تأتي الفئة الثانية والثالثة بقدرات الدفع الرباعي.

اعرف سعر عربية مزمار عبد السلام

سعر ومواصفات السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر

تأتي الفئة الاولى من تويوتا فورتشنر موديل 2023 بمحرك 2700 سي سي، بقوة انتاجية بلغت 163 حصان، و 245 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات سداسي النقلات وتقنية الدفع الخلفي للعجلات، وحصلت الفئات الاخرى على محرك 4000 سي سي 6 سلندر، يضخ 234 حصان، و376 نيوتن/متر، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية سداسية النقلات "دفع رباعي".

اعرف سعر عربية مزمار عبد السلام

تعرف على السعر الرسمي للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر

تقدم الفئة الاولى تويوتا فورتشنر موديل 2023 بسعر مليون و1950 الف جنيه، و 2 مليون و250 الف جنيه للفئة الثانية، وجاءت الفئة الثالثة كاملة التجهيزات بسعر 2 مليون و 350 الف جنيه.