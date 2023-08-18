جلال السعيد: رأيت انتشارا للفكر السلفي المتشدد في شوارع القاهرة| فيديو

كشف الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، كيف انتشر الفكر السلفي المتشدد في شوارع القاهرة.



وقال الدكتور جلال السعيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة،: "عندما عدت من الخارج عام 1991، وجدت دولة أخرى غير تلك التي عشت فيها".

وأضاف: "عندما خرجت من مصر كان المجتمع المصري العادي يعتاد المواطنون علي الحياة الجامعية المعروفة، وعندما سافرت لدراسة الدكتوراه في كندا، كان يأتي لنا المعيدون من الجامعات المصرية، فكان الظاهر أشخاص بذقن خفيفة، ويرتدون ملابس قصيرة، وكان هذا نتاج تقاليد في مصر في هذا الوقت".

وواصل حديثه: "عندما رجعت؛ وجدت البلد مختلفة عما تركتها، والفكر السلفي والإسلامي السياسي متغلغل في البلد بشكل واضح، في اللبس، وطريقة الكلام في شوارع القاهرة، وقبل عندما كنت في الخارج، كنت أسمع عما حدث مع الرئيس السادات والتلمساني".