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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جلال السعيد: الفيوم كانت بيئة خصبة لانتشار الأفكار التكفيرية والمتطرفة| فيديو

جلال السعيد
جلال السعيد

أكد الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، أن عمر عبد الرحمن والشوقيون وأتباعهم وغيرهم من عناصر التنظيمات التكفيرية الخطرة، استوطنوا محافظة الفيوم.

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وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن محافظة الفيوم كانت بيئة خصبة لانتشار الأفكار التكفيرية والمتطرفة.

وأضاف: "تم تعييني عميدا لكلية الهندسة جامعة الفيوم، فكانت هذه الملاحظة تعلقت بفروق أكبر موجودة في المجتمعات المحافظة مثل الفيوم، ثم عينت محافظا للفيوم، اعتقد أن جزء كبير منها له علاقة بقضايا الفقر، وكان عمر عبدالرحمن استوطن الفيوم، ووجد بيئة خصبة لنشر الفكر المتشدد".

وتابع: "كان لدي علاقة طيبة مع أهل الفيوم، وما رأيته كان عن طريق الجامعات الإسلامية الموجودة في الجامعات من استقبالهم للطلاب وتعريفهم علي المدرجات والسكن الجامعي، وإحضار أكل في أول أسبوع، فالطلاب كان يتم استقطابهم، وكان هناك أرضية خصبة بين المجتمع الطلابي وتأثير جماعة الإخوان المسلمين علي الناشئين، وكان في هذه الفترة من التسعينات كان هناك نوع من التعايش بين النظام والإخوان".

جلال السعيد

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