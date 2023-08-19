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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت| ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الإيراني بـ جدة.. إيكواس تعلن اتخاذ قرار بشأن التدخل عسكريا في النيجر

صدى البلد

مصر: لم نسجل حتى الآن أي إصابة بالمتحور الجديد لأوميكرون
الإرياني: الحوثيون نهبوا ترليون و600 مليار ريال يمني من ميناء الحديدة
المغرب.. إنقاذ 75 مهاجرًا بعد اعتراض قاربهم
محمد بن زايد وآبي أحمد يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
كوريا الشمالية تطلق طائرات حربية بعد اقتراب طائرة استطلاع أمريكية
الرئيس الصيني يخطط للقاء زعماء أفارقة خلال قمة "بريكس"

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، قوله إن مصر لم تسجل حتى الآن أي إصابة بالمتحور الجديد لأوميكرون "Eg5"، لافتا إلى أنه احد متحورات كورونا الجديدة، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية صنفت Eg5 أنه متحور جديد يثير الاهتمام لأنه ينتشر أكثر من المتحورات الأخرى بمعنى أنه ينتشر ويصيب عدد أكثر من الأشخاص.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن وزير الإعلام والثقافة والسياحة، لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، كشف عن حجم الإيرادات التي استولت عليها مليشيات الحوثيين، من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرتها، منذ إعلان الهدنة الأممية، البالغ قيمتها 1 ترليون و600 مليار ريال يمني، وهو "ما يكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين بانتظام، في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

وأشار إلى أن ذلك يعادل "أكثر من 4 مليار لتر من النفط، 50% منها قدم للمليشيات مجانًا من قبل إيران، وتم بيعه في الأسواق المحلية بسعر 450 ريال يمني، للتر الواحد، وبقيمة إجمالية 3 مليار ونصف المليار دولار، ما يعادل 2 ترليون ريال يمني، منها 1 ترليون قيمة النفط الإيراني".

وقالت "الجريدة" إن البحرية الملكية أنقذت 75 مهاجراً غير نظامي عقب اعتراض قاربهم في عرض ساحل مدينة الداخلة، مشيرةً إلى أن القارب "انطلق يوم 12 آب/ أغسطس الجاري من السواحل السنغالية باتجاه إسبانيا وجرى توقيفه الخميس"، وأن " المهاجرين الذين تم إنقاذهم ويحملون الجنسية السنغالية تلقوا الإسعافات الأولية، قبل أن يتم تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها".

وذكرت "القبس" أن  ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحث في مدينة جدة، الجمعة، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث بحثا العلاقات السعودية الإيرانية وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرةً إلى أن الجانبين "استعراضا العلاقات بين المملكة وإيران"، و"الفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها"، بالإضافة إلى "مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها".

وأشارت "الراي" إلى أن  رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية، وذلك خلال جلسة مباحثات في مقر رئاسة الوزراء الإثيوبية، مضيفة أنهما بحثا "التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وعدداً من القضايا التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها"، مؤكدين في هذا السياق أهمية بناء جسور التعاون وشراكات فاعلة تسهم في تحسين جودة حياة الشعوب وازدهارها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد حرص الإمارات على "تنمية علاقات التعاون مع إثيوبيا والذي يقوم على الثقة والاحترام المتبادلين وخدمة المصالح المشتركة وذلك في إطار سعي الإمارات إلى تعزيز علاقاتها الخارجية مع الدول الصديقة التي ترتكز على الشراكة والتعاون المشترك في جميع المجالات".

دوليًا، قالت "الأنباء" إن الجيش الكوري الشمالي سارع بإطلاق طائرات حربية بعد أن "انتهكت" طائرة استطلاع أمريكية أجواء المنطقة الاقتصادية قبالة الساحل الشرقي. وقال متحدث باسم الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي في تقرير الوكالة الرسمية إن الحادث الذي وقع الخميس، هو "استفزاز عسكري خطير" وإن كوريا الشمالية تدرس إجراءات لردع أي اختراقات في المستقبل.

وأفادت "الجريدة" بأن السفير الصيني لدى جنوب إفريقيا، تشن شياو دونج كشف أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيلتقي زعماء أفارقة على هامش قمة "بريكس" التي تعقد بعد أيام "للدفع بالتعاون الصيني الإفريقي في العصر الجديد"، مضيفًا أن الاجتماع سيعقد في وقت متأخر من مساء الخميس المقبل، وهو آخر يوم من القمة التي تستمر 3 أيام.

وذكرت "الراي" أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، أعلنت أنها اتخذت قرارا بشأن التدخل عسكريا في النيجر؛ من أجل إعادة الرئيس محمد بازوم للحكم بعد الانقلاب عليه من طرف قادة في الجيش.

ونقلت "الوطن" عن عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في (إيكواس) قوله إن المجموعة "مستعدة للتدخل عسكريا في النيجر إذا صدر الأمر بذلك".

وأضاف موسى: "تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل في النيجر لكننا لن نعلن عنه.. الخيار العسكري ليس خيارنا المفضل لكننا مضطرون له بسبب تعنت المجلس العسكري.. أي تدخل سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري".
 

اوميكرون المغرب كوريا الشمالية بريكس

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