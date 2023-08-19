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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تداول أسئلة العربي بعد توزيعها في لجان الدور الثاني للثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام ، تداولاً لصور قيل أنها تخص أسئلة امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الآن الطلاب داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

يأتي ذلك بعد مرور نصف ساعة من توزيع  امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الآن الطلاب داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

ومن جانبه يقوم فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتتبع الصور المتداولة التي يقال أنها تخص  امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الآن الطلاب داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، للتأكد من مدى مطابقتها للامتحان ، وتحديد مكان وهوية مصورها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده فوراً .

ويؤدي الآن طلاب الثانوية العامة 2023 الراسبين في اللغة العربية، امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية ، وذلك في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

ويستمر زمن امتحان اللغة العربية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً .

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

 

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية” 

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ 

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى 

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا 

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا 

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع 

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا. 

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