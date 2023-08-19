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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان جرئ.. درة تثير الجدل بأنوثتها رفقة زوجها

صدى البلد

أثارت الفنانة درة الجدل حول اطلالتها الاخيرة التى شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام  رفقة زوجها.

وظهرت درة، بإطلالة جريئة مرتدية فستان باللون الاخضر مكشوف البطن ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضعالمكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها .

وتتميز درة ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزةتبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد درة ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالاتالكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها. 

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درة أحدث ظهور ل درة إطلالة الفنانة درة

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