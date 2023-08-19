ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف، من أفضل الكلمات والأذكار التي على المسلم الإكثار منها في ذكرى المولد النبوي الشريف هو الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصلاة على النبي بركة وخير ورزق وتفريج للكروب، وذكرى المولد النبوي الشريف هي بمثابة عيد يحتفل فيه المسلمون شرقا وغربا بمولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكل بلد مسلم لها عاداتها الخاصة وتقاليدها وطريقتها في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.



ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف، لا يوجد أفضل من الصلاة على النبي ونقول اللهم صل وسلم على سيد العارفين وقدوة السالكين وخاتم الانبياء والمرسلين وباب العالمين لرب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين .

-اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلاة تجعلنا بها متصلين موصولين بسيدنا رسول الله في كل حان وآن يارب العالمين.

-اللهم صل وسلم على سيدنا وموﻻنا محمد الذي ترنمت بمديحه العشاق ، وعلى اله وصحبه ما توله عاشق أو تلوع مشتاق .

-اللهم صل على سيدنا وموﻻنا محمد لسان الصدق ورسول الحق وشفيع الخلق واله وسلم تسليما كثيرا.

-اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليماً كثيراً.

-اللهم صل على سيدنا وموﻻنا محمد مفتاح كل خير ، ومغلاق كل شر وعلى اله وسلم.

-اللهم صل على من لولاه لولاه ما خلق الله الافلاك وسلم تسليماً كثيراً.

-اللهم صل على سيدنا وموﻻنا محمد من كملت فيه العبودية وظهرت به أثار الرحمانية واله وسلم تسليما كثيرا.

-اللهم قوي إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين وتوفنا مسلمين وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

-اللهم إنا نسألك بجاه نبيك المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأن تنجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار وأغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الغفار.

ونقول في ذكرى المولد النبوي الشريف اللهم إنا قد حضرنا ذكرى مولد نبيك وصفوتك من خلقك وأفض علينا ببركته خلع العز والتكريم وأسكنا بجواره جنات النعيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأجرنا من عذابك الأليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.

اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

اللهم صل على سيدنا وموﻻنا محمد خير العباد صلاة تنجي بها العباد من هول يوم التناد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

اللهم صل صلاة ذات قدر بثواب ليس له حصر على نبينا المصطفى عالى الجاه والقدر فى ليلة ذات قدر وعلى اله وسلم.

دعاء المولد النبوي الشريف

دعاء المولد النبوي الشريف، يحتفل المسلمون بالمولد النبوي الشريف، ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام، فهو يوم مولد خير خلق الله صلى الله عليه وسلم والذي يوافق أيضا الثامن من شهر أكتوبر، ودعاء المولد النبوي الشريف من الامور المستحبة التي على كل مسلم الحرص عليها في هذه الأيام المباركة فالمولد النبوي الشريف ذكرى تملأ القلوب سكينة وحبا في المصطفى صلى الله عليه وسلم لذا علينا الإكثار من الصلاة على سيدنا الرسول.

ونقول اللهم صل وسلم على الحقيقة المحمدية ، صاحب الكمالات البشرية وعلى آله وصحبه.

اللهم صل على سيدنا وموﻻنا محمد واسطة أهل الحب ، وقبلة أهل القرب واله وسلم

اللهم صل وسلم على سيد أهل ودادك قاسم إمدادك ، بين عبادك ، مفتاح اليسارين فى الدارين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المحتاج الذى ضج من كل ضيق وحرج والتجأ إلى باب الكريم ففتحت له ابواب الفرج وعلى اله وصحبه وسلم.

اللهم صلي علي سيدنا محمد صلاة عبدٍ ضج من كل ضيقٍ وحرج ووقف ببابك ففتحت له أبواب الفرج وعلي آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا من اليك النفوس تهفو وبك الحياة تصفو ولقربك دنيا واخرى نسعى ونرجو.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمتك الساريه فى الاكوان والازمان وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم

اللهم صل على سيدنا محمد النبي الصالح صلاة تقضي لنا بها جميع المصالح وتكفينا كل فادح وقادح.

-اللهم صل على سيدنا محمد صلاة مقبولة لديك ، مرضية لديه صلاة شفاء من كل داء وتغني عن كل دواء صلاة تفتح بها ابواب الخير والبركة والرحمة وتغلق بها كل ابواب الشر والفقر والفتنة وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم .

اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه وسلم

اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وأمام المتقين وخاتم النبيين وعلى اله وسلم

اللهم يا من بيده المدد صل وسلم على سيدنا محمد بلا عدد.

دعاء المولد النبوي الشريف مكتوب

- اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاةً تَتَجَدَّدُ أَلْفَاظُهَا وَلاتَحْصُرُهَا الْعِبَارَات* صَلاةً تَتَنَزَّهُ مَعَانِيهَا وَلاتُدْرِكُهَا الإِشَارَات

لايُحِيطُ بِهَا عَدٌ وَلاحَدٌ فِي جَمِيعِ الآنَات وَسَلِّمْ عَلَيْهِ سَلامًا مِثْلَ ذَلِكْ يَارَبَّ الْكَائِنَات صَلاةً تُتْلَى فِي كِتَابِ الْحُسْنِ الْمَسْطُورِ مِنْ شَمَائِلِ سَيِّدِ السَّادَات إِذْ هُوَالأَصْلُ فِي الْجَمَال وَالسِّرُّ فِي إِيجَادِ كُلِّ الْمُبْدَعَات*الْمَمْدُوح فِي عَظِيمِ الآيَات.

-اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهَ وَاخْتِمْ لَنَا بِالْحُسْنَى عِنْدَ الْمَمَات ، وَاسْقِنَا مِنْ حَوْضِهِ وَارْوِنَا مِنْ كَوُثَرِهِ وَأسْكِنَّا مَعَهُ فِي فَرَادِيسِ الْجِنَات.

- اللهم صل علي سيدنا محمدٍ ، الكامل العادل النور الشفيع المشفع ، المشرع ، المنزه ، المطهر ، صاحب الكمالات العلية والأنوار البهية ، صلاةً دائمةً متصلةً بقدر حبك فيه وبقدر مقامه العظيم عندك ، ترفع بها عن البليات ، وتفرِّج بها الكربات ، وتقضي بها الحاجات ، وتغفر بها الذلات ، صلاة تَبْلُغُهُ ويَفْرَحُ بها، وببركتها يا الله ترضي بها عنا ،وعلي آله وَصحبِهِ وَسلِّم...صبجكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

-اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الْحَبِيبِ الأَعْظَم * وَالْمَلاذِ الأَفْخَم * طِبِّ قَلْبِي وَالْبَلْسَم * سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بْنَ عَبْدِ الله ﷺ عَدَدَ مَافِي عِلْمِ الله * صَلاةً يُفَاضُ نُورُهَا عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ ذَاتِي فَيَجْعَلُنِي مُسْتَغْرِقًا بِالْكُلِّيَّةِ فِي شُهُودِ ذَاتِهِ الْعَلِيَّة * فَلا أَتَحَرَّكُ حَرَكَةً إِلاَّ وَفِيهَا سِرُّ حَرَكَاتِهِ ﷺ * وَلا أَتَنَفَّسُ نَفَسًا إِلاَّ وَفِيهِ عَبِيرُ أَنْفَاسِهِ ﷺ وَلا أَسْكُنُ سُكُونًا إِلاَّ وَفِيهِ طِيبُ سَكَنَاتِهِ ﷺ * وَلاأَقُولُ قَوْلاً إِلاَّ وَفِيهِ نُورُ أَقْوَالِهِ ﷺ وَلاأَفْعَلُ فِعْلاً إِلاَّ وَفِيهِ هَدْيُ أَفْعَالِهِ ﷺ * وَلا يَكُونُ بِي حَالٌ إِلاَّمِنْ فَيْضِ أَحْوَالِهِ ﷺ

وَلا لِيَ مَقَامٌ إِلاَّ مِنْ بَرَكَةِ مَقَامَاتِهِ ﷺ * صَلىِّ عَلَيْهِ رَبَّنَا عَدَدَ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالأَنْفَاسِ وَالأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ وَالأَحْوَالِ وَالْمَقَامَاتِ الَّتِي حَدَثَتْ فِي الْكَائِنَاتِ مِنْ قَبْلِ الْقَبْلِ إِلَى بَعْدِ الْبَعْدِ بِلا كَيْفٍ وَلاكَمٍّ وَلاحَصْرٍ وَلاعَد وَاجْعَلْ كُلَّ ذَلِكَ وَأَضْعَافَ أَضْعَافَهُ إِلَى مَالا نِهَايَةَ فِي صَحِيفَتِهِ ﷺ * هَدِيَّةً لَهُ ﷺ * مِنْ أَجْلِهِ ﷺ * بِجَاهِهِ ﷺ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَتَابِعِيهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّين* وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِين ... آمين

يا رب أنت غنى كل فقير وعزة كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف فحاشى يا رب أن نفتقر في غناك وأن نضل في هداك وأن نذل في عزك وأن نضام في سلطانك فما من مخلوق يعتصم بك من دون خلقي فتكيده أهَلْ السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دونك إلا جعلت الأرض هويًا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه.

اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.

متى ولد النبي

اتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أن ميلاد الرسول في شهر ربيع الأول.

واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول، ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين.

وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في رقم يوم ميلاد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: ذكرى المولد النبوي الشريف - على الرأي الراجح - يوم 12 ربيع الأول.

أين ولد النبي محمد:

وُلد النَّبي محمّد عليه الصلاة والسلام فجرَ الإثنين الثَّاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل في دارِ عقيل بن أبي طالب، وكانت قابِلَتُه الشِّفاء أم عبد الرحمن بن عوف، فسقَطَ ساجدًا بينَ يَديها، ثمَّ رَفَعَ رأسهُ وأصبعيهِ إلى السَّماء.

سَبَقَت ولادة النبي -صلى الله عليه وسلم- رؤى لأمِّه آمنة بنت وهبٍ «كَانَتْ تُحَدِّثُ أَنَّهَا أُتِيَتْ فِي مَنَامِهَا لَمَّا حَمَلَتْ بِرَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقِيلَ لَهَا: إِنَّكِ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَإِذَا وَقَعَ بِالْأَرْضِ قُولِي أُعِيذُهُ بِالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ، ثُمَّ سَمِّيهِ مُحَمَّدًا».