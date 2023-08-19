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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد فشل صفقة سوزا.. من هو كريس بيديا مهاجم الأهلي المحتمل؟

كريس بيديا
كريس بيديا

يسعى النادي الأهلى إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناء على تعليمات من قبل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن النادي الأهلي في طريقه لضم مهاجم سيرفيت السويسري كريس بيديا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

المدرب السويسري كولر، أبدى رغبته في التعاقد مع مهاجم جديد، خلال الفترة الحالية، لذا توجد مفاوضات قوية من قبل المسؤولين داخل المارد الأحمر لحسم هذه الصفقة.

تفاصيل صفقة مهاجم الأهلي الجديد

تأتي هذه الصفقة بعد فشل النادي الأهلي في التعاقد مع جوستافو سوزا لاعب جيونبوك هيونداي الكوري خلال الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط هجومه قبل بداية الموسم الجديد.

ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة، لا تزال المفاوضات جارية لضم المهاجم الإيفواري كريس بيديا، خاصة في ظل تمسك فريقه ببقاء اللاعب لنهاية عقده.

كما كشف الدنماركي ميكيل بيكمان، وكيل الإيفواري كريس بيديا، مهاجم فريق سيرفيت، حقيقة أنباء اقترابه من الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي، مؤكدا أن المهاجم الإيفواري مستمر مع فريق سيرفيت حتى نهاية عقده في صيف 2024 المقبل.

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من هو كريس بيديا مهاجم الأهلي؟

كريس بيديا من مواليد يوم 5 مارس 1996 في ابيدجان في كوت ديفوار، ويلعب في مركز المهاجم حاليا مع فريق سيرفيت السويسري.

المهاجم الإيفواري، البالغ من العمر 27 عامًا، قد شارك الموسم الماضي مع فريق سيرفيت السويسري في 25 مباراة، بواقع 1634 دقيقة، إذ سجل 12 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

بدأ كريس بيديا، مشواره الكروي في نادى رويال شارلروا ثم انتقل إلى زولته فاريجيم ومنه إلى نادى تروا ثم نادى سوشو قبل أن ينتقل إلى فريقه الحالي سيرفيت السويسري.

كولر متمسك بهذا المهاجم

في سياق متصل، كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، مفاجأة بشأن ملف صفقة المهاجم في النادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" مصدر بالأهلي: قدمنا ما يقرب من 50 إسم لمارسيل كولر وكان خياره الأول هو سوزا.. المدرب مصمم على اختيار معين ودورنا تلبية طلباته".

وكان نادي جيونبك الكوري الجنوبي قد رفض رحيل البرازيلي جوستافو سوزا إلى الأهلي في الشتاء الماضي، كما وصلت المفاوضات في الصيف الحالي إلى طريق مسدود.

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