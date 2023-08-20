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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم سحب الملفات.. كلية المراقبة الجوية تفتح باب القبول لدفعة جديدة

صورة تعبيرية أرشيفية
صورة تعبيرية أرشيفية

أعلنت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، عن مد فتح باب التقديم وقبول دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل (معلومات الطيران) بكلية المراقبة الجوية بالأكاديمية، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس، وذلك بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

وتسحب ملفات التقديم من كلية المراقبة الجوية بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، ومقرها  مطار 6 أكتوبر، حيث يستمر باب سحب الملفات والتقدم مفتوحات حتى 14 سبتمبر المقبل.

  • وحول شروط الالتحاق للدراسة لشغل وظيفة ضابط معلومات طيران عام، بالشروط التالية:

- الحصول على مؤهل عال مناسب
- السن لا يزيد  عن 30 عاما في 31 أغسطس 2023
- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للبنين.
- يقبل الذكور والإناث للعمل بجميع المطارات المدنية بجمهورية مصر العربية
- اجتياز اختبارات اللياقة الطبية واللغة الانجليزية والحاسب الالى والاختبارات النفسية والمقابلة الشخصية 
- مدة الدراسة 12 شهرا يحصل الدراس على شهادة تؤهله للعمل بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الوطنية فور التخرج
- تبدأ الدراسة بالبرنامج بعد ورود موافقات جهات الاختصاص واجتياز جميع الاختبارات المقررة

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  • ثانيا: الدراسة لشغل وظيفة ضابط معلومات تخصص خرائط ملاحية وتصميم اجراءات الطيران

- تكون نفس الشروط السابقة، ولكن يفضل خريجي كليات العلوم قسم رياضة - هندسة مدني - أداب جغرافيا GIS أو خرائط
- يشترط أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى

  • يتم تعيين الخريجين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية طبقا للبروتوكول المبرم بين الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

 

كلية المراقبة الجوية المراقبة الجوية الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران

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