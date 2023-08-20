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إلهام أبو الفتح
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الرقابة بالتموين: مهمتنا في الأوكازيون جودة البضاعة ونسبة التخفيض يحددها التاجر.. فيديو

أحمد أبو الفضل، مدير
أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية

قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن هناك رقابة مشددة، وعقوبات على المخالفين من المحلات التجارية بالأوكازيون الصيفي، موضحا: "وزارة التموين مهمتها مراقبة الجودة أيضا وليس السعر فقط".

 

وتابع أحمد أبو الفضل، خلال لقائه لبرنامج "بيزنس" مع الإعلامية شيماء موسى، أنه في حالة رصد مخالفات يتم تحريز كافة البضاعة، وتحرير محضر للنائب العام، متابعا: "وزارة التموين لا تتدخل في رغبة التاجر في دخول الأوكازيون من بداية الموسم".

 

وأردف "أبو الفضل"، أن نسبة التخفيض يضعها التاجر وفقا لما يراه مناسبا له، ولا تتدخل فيها وزارة التموين.

وأوضح، أن  وزارة التموين  مهمتها هي التأكد من أن بضاعة التاجر في الأوكازيون الصيفي هي نفسها البضاعة قبل الأوكازيون.

 

أحمد أبو الفضل المعاملات التجارية وزارة التموين الأوكازيون الصيف شيماء موسى بيزنس

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