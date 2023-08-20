عمليات جراحية ومبالغ مالية.. ثروة للتأمين تقدم وثيقة جديدة لتغطية إصابات الملاعب

إصابات الملاعب.. تحدث محمد مرسي، مدير إدارة الحوادث المتنوعة في شركة ثروة للتأمين، عن تفاصيل إطلاق وثيقة جديدة من أجل تغطية إصابات الملاعب، قائلًا إن هذه الوثيقة تخاطب فئة كبيرة من المجتمع المصري؛ وهي الفئة الرياضية، حيث يتخطى عدد الرياضيين 10 ملايين رياضي على مستوى الجمهورية في كافة الألعاب.



وأضاف “مرسي” خلال حواره ببرنامج “بيزنس” من تقديم الإعلامية شيماء موسى والمذاع عبر فضائية “صدى البلد2”، أن فئة الرياضيين لم تكن مستهدفة على مستوى القطاع التأميني؛ ولذلك تم التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لعمل وثيقة لتغطية إصابات الملاعب، والتي تشمل تغطية العجز الكلي والوفاة نتيجة الحادث وتغطية كافة الإصابات التي تحتاج إلى عملية جراحية.



وتابع مدير إدارة الحوادث المتنوعة في شركة ثروة للتأمين أنه يتم توفير إقامة في المستشفى بعد العملية الجراحية والتكفل أيضًا بمرحلة التأهيل ما بعد العملية منها العلاج الطبيعي والنفسي، لافتًا إلى أنه في حالة تعرض اللاعب لعجز كلي يتم توفير له مبلغ مالي للحصول على كورس لتعلم مهنة بديلة، موضحًا أنه يتم تغطية كافة الألعاب الرياضية ما عدا الخطيرة منها مثل المصارعة والكاراتيه.