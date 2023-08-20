المركزي التركي يصدر قرارا بوقف تحويل الودائع الأجنبية إلى العملة المحلية

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الأحد، أنه توقف عن استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة المحلية، تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف، مضيفا أن ذلك يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال البنك في بيان له إنه "في إطار عملية التبسيط، تقرر إنهاء الإجراء الذي ينص على استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع (بالعملة المحلية) محمية من تقلبات سعر الصرف".

وأضاف البيان أن "الإجراء الجديد يهدف إلى زيادة الودائع بالليرة التركية مع تقليل الودائع المتمتعة بالحماية من تقلبات سعر الصرف".

وفي 3 أغسطس الحالي، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا قفز بأعلى وتيرة شهرية في أكثر من عام في يوليو الماضي، بفعل زيادات الضرائب المختلفة والانخفاض الحاد لقيمة الليرة.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 9.49 في المئة على أساس شهري في يوليو، متجاوزة توقعات استطلاع للرأي أجرته رويترز بنسبة 9.1 في المئة وبارتفاع حاد من 3.92 في المئة في يونيو.

وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 47.83 في المئة، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في يونيو، وسط عوامل من بينها استقرار الليرة نسبيا حتى إعادة انتخاب إردوغان.

وفقدت الليرة نحو 30 في المئة من قيمتها حتى الآن هذا العام، مع الانخفاض أكثر من 20 في المئة في يونيو وحده، بعد أن أشار إردوغان إلى التحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما في ذلك رفع أسعار الفائدة.

ومنذ ذلك الحين رفع البنك المركزي سعر الفائدة 900 نقطة أساس إلى 17.5 في المئة في اجتماعيه بقيادة الرئيسة الجديدة للبنك، حفيظة غاية أركان، لكن مع بقاء وتيرة التشديد النقدي أقل من توقعات السوق.

كما أدى الانخفاض التراكمي لقيمة الليرة إلى ارتفاع الأسعار، وفقا لرويترز.