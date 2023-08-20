شاهد.. عمرو دياب يشارك متابعيه صور حفل بيروت

شارك الفنان عمرو دياب متابعيه عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر عمرو دياب ، في الصور علي المسرح من حفله الأخير ببيروت.

قام أحد معجبي الهضبة عمرو دياب، برسم بورتريه خاص له، خلال حفله الذي أقيم ليلة أمس السبت 19 أغسطس في العاصمة اللبنانية بيروت.

وظل معجب عمرو دياب، حاملا البورتريه طوال الحفل حبا في الهضبة، ورفعه أمام المسرح مباشرة، إلا أنه لم يتمكن من صعود المسرح.

كانت العاصمة اللبنانية بيروت قد شهدت استعدادات أمنية مشدده منذ الصباح ، وتم تأمين كافة الشوارع المحيطة بمكان الحفل مما أدى لازدحام مروري كبير أغلق أهم شوارع بيروت، خاصة أن الحفل يشهد عودة عمرو دياب للغناء في لبنان بعد غياب 12 عاما.

واحتشد الجمهور بالآلاف في مسرح الحفل قبل انطلاقه بساعات مرتديا الملابس البيضاء في أجواء من البهجة والسعادة ، حيث صعد عمرو دياب على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي هتف ورقص على أغنيات الهضبة منذ البداية وعلى مدار ساعتين.

المثير أن الآلاف ممن لم يتمكنوا من دخول الحفل حرصوا على متابعته من خارج المسرح حيث احتشد عدد غفير من المواطنين في الشوارع المواجهة للمسرح وفوق البنايات المحيطة به لمتابعته.

وغني عمرو دياب باقة من أجمل أغانيه منها لو اتساب، بحبه، وياه، اللي عدى، تملي معاك، قمرين، نور العين، ليلي نهاري، انت الحظ، برج الحوت، شوقنا، ميال، الماضي، وهتتدلع.

وشهد الحفل قيام ايدي مارون المدير التنفيذي لتطبيق أنغامي للموسيقى بتكريم الفنان عمرو دياب بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها أغنياته التي تبث حصريا عبر التطبيق.

وقبل نهاية الحفل أضاءت الألعاب النارية سماء بيروت وسط هتافات وسعادة كبيرة من الجمهور الذي يعد الأضخم حضورا لفنان عربي في لبنان منذ سنوات.

وكان وزير السياحة اللبناني وليد نصار قد استقبل الفنان عمرو دياب ظهو اليوم في صالة الشرف بمطار بيروت وأهداه تكريم خاص من الوزارة احتفاء بحضوره وبنجاح حفله الذي رفع شعار كامل العدد قبل شهر من إقامته في بادرة أنعشت السياحة في لبنان.