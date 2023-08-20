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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سميرة عبدالعزيز: لم أخلع الأسود منذ وفاة محفوظ عبد الرحمن

صدى البلد

كشفت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز أسرارا خاصة عن زوجها الراحل الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن في الذكري السادسة علي رحيله، قائلة: "استمر زواجنا أنا ومحفوظ 34 سنة، ولم أسمع منه كلمة واحدة مسيئة لي وكان يقدر قيمة المرأة في المجتمع".

 

وأضافت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، خلال لقائها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا،: ”منذ وفاة زوجي محفوظ عبدالرحمن في عام ٢٠١٧، وأنا أرتدى اللون الأسود منذ وفاته لأنه ترك أثرا كبيرا في شخصيتي، وتعلمت منه الكثير".

 

وعن تفاصيل زواجها من الكاتب الكبير الراحل محفوظ عبدالرحمن، قالت سميرة عبدالعزيز: "تعرفنا علي بعض خلال عدد من الأعمال الفنية، وكنا نعمل في مسلسل من تأليفه " ليلة سقوط غرناطة" وأثناء التصوير عرض عليا الزواج أثناء التصوير في دولة تونس فقررنا تأجيل الزواج حتي نصل إلي القاهرة وعندما وصلنا القاهرة كتبنا الكتاب وشهد على عقد زواجي سعد الدين وهبة فى منزل الفنانة سميحة أيوب".

 

سميرة عبدالعزيز ومحمد رمضان 
أكدت الفنانة سمير عيد العزيز، أن أهم ما يهمني هو نص العمل وليس لي علاقة بالشخصيات، مشيرا إلى أن سبب رفضي العمل مع الفنان محمد رمضان في عمل فني،  لأنه كنت سأجسد أم بلطجي وأنا ارفض مثل تلك الأعمال.

 

وقالت سميرة عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، “أنا ماليش حاجة شخصية مع الفنان محمد رمضان ولو عمل نص عاجبني هشتغل معاه”.

الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز محفوظ عبدالرحمن الفنانة سميرة عبد العزيز تصريحات سميرة عبد العزيز

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