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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تحدد سعرًا جديدًا لليرة مقابل الدولار واليورو

الليرة السورية
الليرة السورية

حدّد مصرف سوريا المركزي، اليوم الأحد، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ10900 ليرة.

وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، ذكرت نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي السوري أنه تم تحديد سعر صرف الليرة مقابل اليورو بـ 11850.48 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية (التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية).

والأربعاء الماضي، أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسومين تشريعيين يتم بموجبهما إضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لجميع العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.

ونص المرسوم الأول الصادر عن الأسد على "إضافة نسبة مئة في المئة إلى الرواتب... لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين في سائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها".

وتشمل الزيادة وفق المرسوم الثاني "أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين".

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