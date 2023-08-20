الجوازات السعودية تصدر آلاف المخالفات للمواطنين والمقيمين بالمملكة

أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 16574 قرارًا إداريًا خلال شهر محرم 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتباينت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.



وأكدت الجوازات، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنه "على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل".



ودعت الجوازات السعودية إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.