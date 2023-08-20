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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم خدمات طبية مجانية لـ 1541 حالة في قافلة بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا لحوالى 1541 حالة خلال أعمال القافلة الطبية بقرية بنى روح بمركز ملوى على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

 وذلك فى إطار الوصول بالخدمات الصحية المجانية إلى أهالى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة وضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

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وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن القافلة شملت 8 عيادات متنقلة حيث قدمت كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 846 حالة ما بين جراحة، أطفال، باطنة، و 66 نساء، 80 أسنان، 191 رمد، 101 أنف وأذن، 201 جلدية، 56 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 131 تحليلا مختلفا و عمل 6 حالات أشعة سينية و 51 كشف مبكر للضغط والسكر، و 10 حالات خلع أسنان وتحويل 56 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 167 مترددا .

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