بقوة 880 حصان .. تعديل مميز لسيارة BMW من GP INFINITAS |صور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية BMW العديد من السيارات الفوية والمتنوعة حول العالم، سواء من عائلة السيدان ابرزها الفئة الخامسة والسابعة، وغيرها من طرازات M القوية، إلى جانب تصميمات الهاتشباك، والرياضية المتعددة الاسخدام مثل عائلة X الشهيرة والتي تبدأ من X1 حتى X7 صاحب القدرات المميزة.

ويبدو أن شركات بعض تعديل السيارات تريد أن تبهر محبي العلامة التجارية BMW، حيث تمكنت شركة GP INFINITAS الالمانية والمتخصصة في مجال تعديل السيارات، من اجراء بعض الترقيات المميزة للنسخة BMW M760Li.

تعديل مميز من GP INFINITAS لـ BMW M760Li

بقدرات قوية .. تعديل مميز من GP INFINITAS لـ BMW M760Li

تأتي السيارة BMW M760Li بمحرك V12 وعملت الشركة الالمانية على رفع قوته الاجمالية، والتي وصلت إلى 880 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران وصل إلى 1207 نيوتن/متر.

تعديل مميز من GP INFINITAS لـ BMW M760Li

وبهذه الامكانيات الفنية يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 340 كيلومتر/ساعة، بالاضافة إلى امكانية الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 3.3 ثانية فقط.

تعديل مميز من GP INFINITAS لـ BMW M760Li

وتمتعت السيارة BMW M760Li بطلاء خارجي باللون الاسود، بينما ترتكز على جنوط رياضية متعددة الاضلاع، بالاضافة إلى منظومة عادم مزدوجة، ومقدمة تتسم بالشراسة بعد ترقيات شملت الصادم الامامي، ويذكر أن الطول الاجمالي للسيارة يبلغ 5.23 متر، بينما يقدر وزنها الكلي 2.2 طن.