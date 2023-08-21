طارق البشبيشي: الإخوان أخضعوني للتحقيق بعد أن هاجمتهم على مواقع التواصل

قال الكاتب والباحث طارق البشيشي، إنه انشق عن الإخوان فكريا في 2007 بعد إعلان الإخوان ضرورة وجود لجنة دينية تبحث القوانين بعد صدورها من مجلس الشعب، ومنع الأقباط من المناصب.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه بدأ انتقاد الإخوان بشدة بعد 2012، وكان أصعب مشهد مر عليه هو رؤية رئيس إخواني يحكم مصر، رغم أنه لم يزل عضوا في الجماعة.

تغذية الهجوم

ولفت إلى أنه تأكد أن هذه الجماعة غير وطنية، حين بدأت بالتحريض على الجيش، وتغذية الهجوم على الجيش وعلى كل المخالفين عنهم، وكنت أكتب صراحة على الفيسبوك أن الإخوان سيلجأون للعنف، حتى خضع للتحقيق.