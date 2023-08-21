فحص الأوراق.. انتهاء التقديم على وظائف هيئة الطاقة الذرية

انتهت هيئة الطاقة الذرية التابعة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من قبول أوراق التقديم للوظائف الشاغرة من النوع القيادي والمجموعة التخصصية والتى أعلنت عنها فى 17 يوليو الماضى ولمدة شهر، وتتمثل وظائف شاغرة في وظيفة ( رئيس الإدارة المركزية للأمن).

وأوضح مصدر مسئول بهيئة الطاقة الذرية أنه تم البدء فى فحص أوراق المتقدمين تمهيدا لاختيار من سيشغل الوظيفة المعلن عنها خلال أيام .



وتابع المصدر أن وظيفة رئيس الإدارة المركزية للأمن تقع على رأس الادارة المركزية للأمن بهيئة الطاقة الذرية، وتتبع مباشرة رئيس الهيئة، فيما يختص شاغل هذه الوظيفة دون غيرها من وظائف وحدات الأمن بالهيئة بالاتصال بجهات الأمن المختلفة وتلبية احتياجاتها.

التفاصيل الكاملة عن الوظيفة



تتطلب الوظيفة بعض المهارات الأساسية والفنية وسنوات الخبرة التي تتمثل في:

المهارات الأساسية المطلوبة



1- يجب أن تتوفر خبرة في تأمين المنشآت ضد أعمال التخريب المادي والمعنوي

2- يجب أن يكون لدى شاغل هذه الوظيفة خبرة في تأمين جميع وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والبريدية، وتأمين القرارات التي تتخذها الهيئة التي لها طابع السرية.



3- كما يجب أن يكون لدى خبرة في وضع المعايير التي يتعين الالتزام بها في تحديد القدر المسموح به من البيانات والإحصائيات وغيرها من المعلومات التي تتعلق بالنشاط سواء إلى الأفراد أو الجهات تبعا لدرجة سريتها.

4- يكون لدي خبرة في نشر الوعي الأمني بين الافراد الذي يتم ترشيحهم للسفر خارج البلاد ضد مختلف المحاولات التي يتعرضون لها.

المهارات الفنية المطلوبة



أشارت الهيئة إلى أهم المهارات الفنية التي يجب أن تتوافر لدى المتقدم للتقديم في وظائف خالية، وتتمثل في ( يكون لديه القدرة على القيادة والتوجيه- حسن التصرف وإيجاد حلول مناسبة لمواجهة معوقات العمل – خبرة في مجال العمل الأمني- المعرفة بعلوم الحاسب الآلى- إجادة لغة أجنبية).

شروط الخبرة والمؤهل الدراسي

وفيما يخص شروط سنوات الخبرة يجب أن يتم قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة بينية قدرها ثمانية عشر عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، وبالنسبة للمؤهل الدراسي يكون حاصلا على مؤهل عالى يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

كما أوضحت هيئة الطاقة الذرية خلال إعلانها عن وظائف شاغرة عبر بوابة الوظائف الحكومية أن هناك بعض الأوراق التي يجب تقديمها وتضمن فيما يلي:

1- تقديم بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا من جهة العمل الأصلية بالنسبة للمتقدمين من داخل الجهاز الإدارى للدولة.



2- تقديم شهادة خبرة عملية معتمدة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

3- تقديم بيان عن ابرز انجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك من أصل + 7 نسخ ورقيا.

4- تقديم مقترح لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ويراعى في المقترح أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة من أصل + سبع نسخ ورقية.

5- تقديم عدد 7 صور شخصية حديثة.

6- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي حديثه والأصل للاطلاع.



وتم تقديم الطلبات باليد إلى رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة الكائنة 3 شارع احمد الزمر- مدينة نصر في أيام العمل الرسمية عدا يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية ظهرا لمدة شهر انتهت فى 17 أغسطس الجارى .