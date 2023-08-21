فرصة شغل مضمونة.. تنسيق معهد فني تمريض 2023

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن كيفية التقديم بكليات التمريض 2023، كونها فرصة شغل مضمونة، والتي يبلغ عدد معاهد فني التمريض على مستوى الجمهورية 25 معهدا، والذي يقبل طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة 2023 من الشعبة العملي علوم فقط.

معهد فني تمريض

تنسيق معهد فني تمريض 2023

وجائت المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023، والمقرر إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة، كالتالي:-

تنسيق معهد فني تمريض الفيوم: 260 درجة بنسبة 63.41%. تنسيق معهد فني تمريض أسوان: 246 درجة بنسبة 60%. تنسيق معهد فني تمريض سوهاج: 290 درجة بنسبة 70.73%. تنسيق معهد فني تمريض جنوب الوادي: 289 درجة بنسبة 70.48%. تنسيق معهد فني تمريض المنيا: 293 درجة بنسبة 71.46%. تنسيق معهد فني تمريض بني سويف: 269 درجة بنسبة 65.60%. تنسيق معهد فني تمريض أسيوط: 293 درجة بنسبة 71.46%. تنسيق المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف: 248 درجة بنسبة 60.48%. تنسيق معهد فني تمريض المنصورة 326 درجة بنسبة 79.51%. تنسيق معهد فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية: 246 درجة بنسبة 60%. تنسيق معهد فني تمريض السويس: 230 درجة بنسبة 56.09%. تنسيق معهد فني تمريض كفر الشيخ: 311 درجة بنسبة 75.85%. تنسيق معهد فني تمريض الزقازيق: 314 درجة بنسبة 76.58%. تنسيق معهد فني تمريض الزقازيق بفاقوس: 310 درجات بنسبة 75.60%.

تمريض

الشروط المطلوبة للتقديم في تنسيق التمريض 2023

يتوجب على الطالب أن يكون مواطناً مصرياً. أن يتمتع بسلوك وسيرة حسنة. غير مشغول بأي أعمال أخرى ومخصص بالكامل للدراسة وفقًا للقوانين المعمول بها. من سكان المحافظة نفسها. أن يكون قد حصل على شهادة الثانوية العامة 2023. يجتاز المتدرب جميع الاختبارات التي يحددها المعهد الفني للتمريض. يجب أن يكون عمر الطالب أقل من 16 عامًا. أن يحصل المرء على شهادة الثانوية العامة في تخصص العلوم.



تنسيق معهد فني تمريض 2023

ويهتم الطلاب في الشهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم بمعرفة تنسيق معهد فني تمريض 2023، ويتوقع أن يكون تنسيق هذا العام لا يختلف عن تنسيق العام الماضي والذي جاء كالتالي:

تنسيق المعهد الفني تمريض بمستشفى وادي النيل: 250 درجة بنسبة 60.97%. تنسيق معهد فني تمريض طنطا 327 درجة بنسبة 79.75%. تنسيق معهد فني تمريض بنها: 286 درجة بنسبة 69.75%. تنسيق معهد فني تمريض المنوفية بشبين الكوم: 308 درجات بنسبة 75.12%. تنسيق معهد فني تمريض الإسكندرية: 307 درجات بنسبة 74.87%. تنسيق معهد فني تمريض القاهرة: 246 درجة بنسبة 60%. تنسيق معهد فني تمريض حلوان: 237 درجة بنسبة 57.80%. تنسيق معهد فني تمريض عين شمس: 240 درجة بنسبة 58.53%. تنسيق معهد فني تمريض أورام القاهرة: 233 درجة بنسبة 56.82%. تنسيق معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس: 231 درجة بنسبة 56.34%.



الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق التمريض 2023



حددت وزارة الصحة قائمة من الوثائق الرسمية المطلوبة، وجائت كالتالي:-

أصل شهادة الإعدادية ومرفق معها 3 نسخ. أصل شهادة الميلاد مرفق معها 3 نسخ. 8 صور شخصية بشرط أن تكون خلفية الصور بيضاء. صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر. دمغة و2 طوابع مهن طبية.عدد 6 طوابع مهنية.



تنسيق كلية التمريض 2023