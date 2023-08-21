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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رضا حامد : محمد رضوان وبيومي فؤاد ومحمد ثروت مبيضحكوش

رضا حامد
رضا حامد

كشف الفنان رضا حامد عن الممثل الذي من الممكن أن يوجه له نصيحة فنية من بين النجم محمد سعد وأحمد ادم وأحمد مكي.

وقال رضا حامد من خلال تصريحات تليفزيونية :'' متخيلة اني لو اديت نصيحة لواحد فيهم هيسمعها ؟ ، بس ممكن أوجه نصيحة لأحمد آدم لاني في بيني وبينه عمار ممكن اقولوا على حاجات مكنش كويس فيها ميعملهاش ، اللي ينفع اكلمه هو أحمد آدم.

وعند سؤاله عن الفنان الذي يضحكه من بين الفنانين محمد رضوان وبيومي فؤاد ومحمد ثروت :'. امتنع عن هذا السؤال، مفيش حد بيضحكني غير سمير غانم.

حسن الرداد يرد على رضا حامد

وكان قد أثار الفنان رضا حامد حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاته مع الإعلامية راغدة شلهوب والتى كشف فيها عن تفاوت الأجور التى يحصل عليها النجوم وباقى فريق العمل ولعل آخر ما قاله عن عمل شارك فيه وكان بطولة حسن الرداد.  

ودفعت تصريحات رضا حامد إلى رد الفنان حسن الرداد على كلامه وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا : “أستاذي وأخي الفنان الكبير رضا حامد، كان لي عظيم الشرف بالعمل معك، فالأجور لا تعكس حجم وقيمة الفنان”. 

الفنان رضا حامد الفنان محمد رضوان رضا حامد خلاف رضا حامد وعادل إمام

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