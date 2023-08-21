جامعة حلوان تشارك في معرض الجامعات المصرية بالأردن

شاركت جامعة حلوان فى معرض الجامعات المصرية بالأردن، بهدف تحقيق التواصل المباشر مع الطلاب الاردنيين الراغبين فى الدراسة بمصر والتعرف على توجهاتهم من ناحية ودعم صورة الجامعات المصرية والتسويق لجذب هؤلاء الطلاب من ناحيه أخرى، وذلك بمرافقه وزارة التعليم العالى المصرية متمثله فى إدارة الوافدين المركزية وإتحاد الجامعات العربية، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية.

وعقدت فعاليات أفتتاح المعرض بحضور الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان ، الدكتور أحمد عبد الغنى مرسى مدير مكتب الطلاب الوافدين بالجامعة، في المعرض الذي شارك فيه أكثر من 20 جامعة ومؤسسة تعليمية مصرية وأردنية بهدف تهيئة المناخ للطلاب الاردنيين الراغبين فى الدراسة بمصر.

ويأتي هذا المعرض فى إطار سعي جامعة حلوان نحو التعريف والتدويل بين الجامعات المصرية ولجذب الطلاب الوافدين للدراسة بمصر والاستفادة من أمكانيات الجامعات المصرية وما تقدمه من جوده تعليم عالى، وحيث تمثل دولة الاردن هدفاً تسويقياً من حيث أعداد الطلاب اللذين يرغبون بالدراسة بمصر ، حيث تشير بعض التقديرات أن المملكة الاردنية الهاشمية تقدم سنوياً مايقرب من 7000 طالب دولى يرغبون فى الدراسة بمصر على مستوى المرحلتين ( الجامعية – الدراسات العليا ).

وعلى هامش المعرض تم عقد عدة اجتماعات على هامش المعرض مع أ .د /عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجاماعات العربية والامين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، د / خميسى حميدى ، أ.د / شريف صالح – مدير إدارة الوافدين المركزية والسيد صقر الخرابشه – الشركة المنظمة للمعرض.

وقد تم استعراض ما تقدمه الجامعة من مقومات وعناصر جذب للطلاب الوافدين والوقوف على الخطط المستقبلية لتحقيق مزيد من الجذب بما يحقق التقدم المستهدف على محور تدويل الجامعة .

وقد كان الاقبال من الطلاب الاردنيين ملحوظ على جامعة حلوان وخاصة فى تخصصات الطب والفنون بشكل اساسى فضلاً عن مجالات الادارة والحقوق.

#إدارة_الإعلام_جامعة_حلوان

جامعة حلوان

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