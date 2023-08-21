تنفيذ 2360 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي استمرار تنظيم سلسلة من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة لتقديم الخدمات الطبية العلاجية بالمجان، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي والوصول إلى المواطنين خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا ضمن جهود مديرية الصحة للتوعية بالمبادرات الرئاسية بهدف تحسين الصحة العامة للمواطنين .

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا قيام إدارة الثقافة الصحية، بتنفيذ 2360 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و133 لقاء جماهيرى على مدار شهر يوليو الماضى عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الادارات الصحية بمراكز المنيا التسع.

ولفت إلى أن التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

وأشار الدكتور ولاء الدين أحمد رجائي مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية بالمديرية، أنه تم تنفيذ (2172) ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية و(188) ندوة خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن، بالإضافة إلى تنظيم (133) لقاءا جماهيريا، موضحا أن عدد الحضور بالندوات بلغ (43) ألف و(727) منهم (13360) من الرجال و (28021) من السيدات و (2346) من الأطفال، مؤكدا أن الندوات ركزت على التوعية بالمبادرات الرئاسية والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية والوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة.

