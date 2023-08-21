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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ميزانية مصرف الإمارات المركزي تناهز 650 مليار درهم بنهاية النصف الأول

مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي

لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 650 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي لتسجل بذلك أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

 

وبحسب وكالة إنباء الإمارات الرسمية “وام”، فقد أوضح المصرف المركزي، في تقرير الميزانية العمومية لشهر يونيو 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.2% لتصل إلى 649.42 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 648.12 مليار درهم في مايو السابق عليه، بزيادة تعادل 1.3 مليار درهم خلال شهر.

 

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 32.15% أو ما يعادل 158 مليار درهم مقابل نحو 491.4 مليار درهم في يونيو 2022، بينما زادت بنحو 17.5% منذ بداية العام الحالي مقارنة بنحو 552.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 97 مليار درهم خلال النصف الأول.

 

وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 257.2 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يونيو الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 211.32 مليار درهم، و135.34 مليار درهم للودائع، و4.18 مليار درهم للقروض والسلف، و41.38 مليار درهم للأصول الأخرى.

 

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 284.78 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 205.72 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و136.48 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و12.73 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و9.71 مليار درهم خصوم أخرى.

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