عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الدقهلية يحصد 140 ميدالية متنوعة بمسابقة اديوميتر مصر للرياضيات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرم  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الطلاب الفائزين فى مسابقات شركة اديوميتر مصر للمسابقات الدولية العلمية فى الرياضيات..كانجارو ماث بفرنسا بحضور  حسن مشعل من شركة اديوميتر  وجيه حورانى موجه عام الرياضيات  والدكتور احمد يحي مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية وموجه أول الرياضيات بإدارة غرب  المنصورة التعليمية  حيث حصل ١٠٦ من الطلاب والطالبات على ثلاث ميداليات  فضية واربعة طلاب على  الميداليات البرونزيةو٢٢ طالبا وطالبة  على شهادة تفوق و٧٧ طالبا وطالبة على شهادة مشاركة
و حصدت الدقهلية فى مسابقة Amo للرياضيات بسنغافورة على الميدالية الذهبية والميدالية الفضية وعلى ميداليتين برونزية وشهادة مشاركة 
كما حصدت فى مسابقة سنجا للرياضيات بسنغافورة على الميدالية الذهبية وميداليتين فضيتين وثلاث شهادات مشاركة  وحصدت فى مسابقة دوما  على الميدالية الفضية وشهادة مشاركة
وحققت فى فاندا للعلوم بسنغافورة ميداليتين برونزيتين وشهادة تفوق  واثنتن للمشاركة
كما حصدت فى كانجارو ساينس على الميدالية الذهبية وميداليتين فضيتين واثنتين برونزيتين وط وشهادة تفوق و خمس شهادات للمشاركة
وفى مسابقة هيبو للغة الانجليزية ومقرها ايطاليا حصلت على  ٢٤ جولة أولى و٥ جولة ثانية .
وفى مسابقة كانجارو انجليش على الميدالية الذهبية  والميدالية الفضية و٢ تفوق ومشاركة واحدة .
كما حصلت على ٣٤ ميدالية تميز بنادى كانجارو ماث باجمالى عام 203 طالب 
وأشار الأستاذ حسن مشعل أنه سيتم  فتح مسابقة كانجارو ساينس باللغة الانجليزية والعربية خمس مستويات ويحصل  الأول في كل مستوى على جائزة عشرة آلاف جنيه
واعرب  ناصر  شعبان وكيل وزارة التربي والتعليم   عن فخره وسعادته بهم وبما وصلوا إليه من التفوق والتميز والإبداع فهم مستقبل الوطن  وقدم الشكر والتقدير والاحترام لأسر الطلاب  لدعمهم وحرصهم على توفير المناخ الملائم لأبنائهم

IMG-20230821-WA0078
IMG-20230821-WA0078
IMG-20230821-WA0076
IMG-20230821-WA0076
IMG-20230821-WA0077
IMG-20230821-WA0077
IMG-20230821-WA0079
IMG-20230821-WA0079
إدارة غرب المنصورة التعليمية التربية والتعليم شركة إديوميتر مصر لميدالية الذهبية وكيل وزارة ميدالية ذهبية وفضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

البنك المركزي ينفي صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يشهد توزيع أجهزة تعويضية على 40 حالة من ذوي الهمم

محافظ الدقهلية; رفع 220 طن قمامة ومخلفات تقليم أشجار و200 طن مواد صلبة

لأول مرة بالجامعات المصرية .. تفعيل الحجز الالكترونى للعيادات الخارجية للمستشفيات بالانترنت بالمنصورة

حياة كريمة.. محافظ الدقهلية يفتتح الملتقى التوظيفي للشباب

وكيل تعليم الدقهلية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ضبط مخابز مخالفة في حملة تموينية بالدقهلية

فوز مدرس بكلية فنون جميلة المنصورة بجائزة أفضل تصميم أزياء بالمهرجان القومى للمسرح

وفاة طالب على يد والده في الدقهلية

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية.. قوات الجيش الأوكراني تطالب بإنهاء الحرب

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

حقيقة وفاة عادل إمام .. وسر عدم ظهوره لطمأنة جمهوره | فيديو

أخبار التوك شو: الأرصاد تزف بشري بشأن أحوال الطقس.. ومفاجأة في أسعار الذهب.. وخطورة انتشار متحور EG.5

وزير الري: تعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية لتوفير حلول مبتكرة لتحديات المياه

«اسبقي بخطوة».. القباج تعلن تفاصيل انطلاق رحلة الـ«1000 كيلو» بعدد من المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم إنه الفائز.. شجار عنيف بين لاعبي ومشجعي فريق كرة قدم أمريكية

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

تامر هجرس يتعرض لحادث سير .. شاهد

طبيبة تكشف أفضل أنواع زيوت الطبخ غير المهدرج

فيديو

اعتزال إجباري .. ماذا حدث للزعيم عادل إمام؟

نهاية قصة زيزو مع الزمالك.. محاولات لإقناع اللاعب بالبقاء في البيت الأبيض

تراجع كبير.. أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 يسجل انخفاضا

هانى عادل عن مشاركته في فيلم Hidden Strike : كنت خايف بسبب التنمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ