تعليم الدقهلية يحصد 140 ميدالية متنوعة بمسابقة اديوميتر مصر للرياضيات

كرم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الطلاب الفائزين فى مسابقات شركة اديوميتر مصر للمسابقات الدولية العلمية فى الرياضيات..كانجارو ماث بفرنسا بحضور حسن مشعل من شركة اديوميتر وجيه حورانى موجه عام الرياضيات والدكتور احمد يحي مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية وموجه أول الرياضيات بإدارة غرب المنصورة التعليمية حيث حصل ١٠٦ من الطلاب والطالبات على ثلاث ميداليات فضية واربعة طلاب على الميداليات البرونزيةو٢٢ طالبا وطالبة على شهادة تفوق و٧٧ طالبا وطالبة على شهادة مشاركة

و حصدت الدقهلية فى مسابقة Amo للرياضيات بسنغافورة على الميدالية الذهبية والميدالية الفضية وعلى ميداليتين برونزية وشهادة مشاركة

كما حصدت فى مسابقة سنجا للرياضيات بسنغافورة على الميدالية الذهبية وميداليتين فضيتين وثلاث شهادات مشاركة وحصدت فى مسابقة دوما على الميدالية الفضية وشهادة مشاركة

وحققت فى فاندا للعلوم بسنغافورة ميداليتين برونزيتين وشهادة تفوق واثنتن للمشاركة

كما حصدت فى كانجارو ساينس على الميدالية الذهبية وميداليتين فضيتين واثنتين برونزيتين وط وشهادة تفوق و خمس شهادات للمشاركة

وفى مسابقة هيبو للغة الانجليزية ومقرها ايطاليا حصلت على ٢٤ جولة أولى و٥ جولة ثانية .

وفى مسابقة كانجارو انجليش على الميدالية الذهبية والميدالية الفضية و٢ تفوق ومشاركة واحدة .

كما حصلت على ٣٤ ميدالية تميز بنادى كانجارو ماث باجمالى عام 203 طالب

وأشار الأستاذ حسن مشعل أنه سيتم فتح مسابقة كانجارو ساينس باللغة الانجليزية والعربية خمس مستويات ويحصل الأول في كل مستوى على جائزة عشرة آلاف جنيه

واعرب ناصر شعبان وكيل وزارة التربي والتعليم عن فخره وسعادته بهم وبما وصلوا إليه من التفوق والتميز والإبداع فهم مستقبل الوطن وقدم الشكر والتقدير والاحترام لأسر الطلاب لدعمهم وحرصهم على توفير المناخ الملائم لأبنائهم

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