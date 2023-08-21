عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المستندات المطلوبة والخطوات .. اعرف في كام يوم تحصل على ترخيص المحل

مراكز تراخيص المحال
مراكز تراخيص المحال

تستطيع ان تحصل علي ترخيص المحل بعد استكمال الاوراق المطلوبة وعدم وجود اعتراضات من مكتب تراخيص المحال المنتشرة في المحافظات بعد 90 يوما من تقديم طلب الترخيص  .

 

حدد قانون المحال العامة،  طريقة الحصول علي ترخيص المحال من خلال عدة خطوات حيث يتم تقديم الاوراق المطلوبة لترخيص المحال في مكاتب تراخيص المحال.

 

المستندات المطلوبة لترخيص المحال..

1- الى ألا يقل سن طالب الترخيص عن ٢١ سنة ميلادية.

2_صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع علي الاصل لطالب الترخيص.

3 -  صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل اذا كان طالب الترخيص اجنبيا بالإضافة إلى ترخيص الموافقة الصادر من وزارة القوي العاملة.

4 –توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسهيتم تقديم لمركز الترخيص . 

5_تقديم إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

6 -صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيـد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

 7-صورة من عقد الملكية / عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل علـى أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي (مثبت التاريخ – أن يكون ساري المفعـول لمـدة لاتقل عن سنة – أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه ).

8-في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء فيتم تقديم شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مـصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار .

 

9- رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع بهاالمحل .

10 -اذا لم يوجد رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص يتم  تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار .

11 – مستخرج رسمي من السجل التجاري .

12– شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير  وتداول الأغذية والمشروبات .

13_ صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

المستندات المطلوبة لترخيص المحال تراخيص المحال 90 يوما قانون المحال ترخيص المحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

خبر سعيد المصريين عن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

البنك المركزي ينفي صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية يصل محافظة القليوبية لتفقد وافتتاح عدة مشروعات تنموية وخدمية

ترشيحاتنا

اتعمل بيها صفقات.. سليمان وهدان يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن غرامة شيكابالا

هل تجدي التطعيمات السابقة؟| الصحة تحسم الجدل بشأن متحور كورونا الجديد "EG.5"

تطور جديد في صفقة انتقال محمد صلاح.. ماذا فعلت جماهير اتحاد جدة؟

مناخ العالم على حافة الهاوية| "ناسا" ترسم خريطة الطقس.. والنتائج مرعبة

48 ساعة.. تحويلات مرورية بالقاهرة لتنفيذ مشروع مول دايموند الأسمرات

بريطانيا.. الحكم على ممرضة بالسجن مدى الحياة لقتلها 7 أطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. زوجة حمدى المرغني تثير الجدل فى عيد ميلادها

طرق التغلب على الإصابة بمتحور "ايريس"

القائمة الكاملة لعلاج التهاب المفاصل.. الأدوية والحيل المنزلية

بفستان ملفت.. بوسى تثير الجدل من أحدث ظهور لها

فيديو

اعتزال إجباري .. ماذا حدث للزعيم عادل إمام؟

نهاية قصة زيزو مع الزمالك.. محاولات لإقناع اللاعب بالبقاء في البيت الأبيض

تراجع كبير.. أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 يسجل انخفاضا

هانى عادل عن مشاركته في فيلم Hidden Strike : كنت خايف بسبب التنمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ