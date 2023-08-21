فيضانات ورياح عاتية.. مشاهد مروعة لحجم دمار إعصار هيلاري المكسيك.. فيديو

عرضت فضائية " العربية "، تقريرا عن حجم الأثار المدمرة التي خلفها إعصار هيلاري الذي ضرب المكسيك.

وأوضح التقرير أن إعصار هيلاري تسبب في رياح عاتية وأمطار غزيرة غمرت الطرقات وتسببت الامطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية كثيرة.

وتابع التقرير أن مشهد الطبيعة الغاضبة يفتح باب التساؤل عن كيف ستكون المخاطر التي يواجهها الإنسان في المستقبل بسبب التغيرات المناخية .

وأكمل التقرير أن إعصار هيلاري تسبب في دمار الكثير من المنازل .

ولفت التقرير إلى أن إعصار هيلاري تسبب في رفع حالة الطواريء في كاليفرونيا الأمريكية، وتم فتح 35 مركز إيواء لمساعدة مئات المتضريين.