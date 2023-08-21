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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه .. الاكتئاب مؤشر لمرض هذا العضو في جسمك

الاكتئاب
الاكتئاب

يعانى الكثير من الأشخاص من الاكتئاب ولكن هل تعلم أن زيادة الانفعال يمكن أن تكون مؤشر لأمراض الغدة الدرقية 

 ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك فتشمل الأعراض الشائعة لأمراض الغدة الدرقية المتعلقة بالحالة المزاجية القلق أو الاكتئاب.

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 وبوجه عام، كلما زادت حدة مرض الغدة الدرقية، زادت حدة التغيّرات المزاجية والاكتئاب.

في حالة الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية، تشمل أعراض تغير الحالة المزاجية:


القلق.
العصبية.
سهولة الاستثارة.


أما في حالة الإصابة بنقص نشاط الغدة الدرقية (قصور الدرقية)، تشمل أعراض تغير الحالة المزاجية:

الاكتئاب.
الشعور بتعب غير معتاد.

مكان الغدة الدرقية
مكان الغدة الدرقية


يمكن أن تؤثر أمراض الغدة الدرقية على الحالة المزاجية، ولكن نادرًا ما تكون هذه الأعراض الدليل الوحيد على الإصابة بهذه الأمراض وعادةً ما يرتبط مرض الغدة الدرقية بوجود علامات وأعراض  عديدة غير الاكتئاب والتغيرات المزاجية مثل:

زيادة الوزن أو فقدانه.
زيادة الحساسية تجاه درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.
تغيرات في عادات التبرز.
تغيرات في دَورة الحيض.

حساب الحيض - الدورة الشهرية
حساب الحيض - الدورة الشهرية

علاج الغدة الدرقية 
يتضمن علاج أمراض الغدة الدرقية عادةً إما وصف أدوية تقلل من مستويات الهرمون الدرقي الذي يفرزه الجسم أو أدوية تعوض نقص الهرمون الدرقي. وعادةً ما يحسن العلاج الأعراض الناتجة عن مرض الغدة الدرقية، بما فيها الأعراض التي تؤثر على الحالة المزاجية.
 

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