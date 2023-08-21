كيف تستفيد الإمارات من المشاكل الاقتصادية لروسيا؟

بعد عام ونصف من الصراع في أوكرانيا، استفاد عدد قليل من البلدان من الفرص الاقتصادية للحرب مثل الإمارات، ما أعطى جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحربية دفعة مع تعزيز هذه الدولة الخليجية.

ووفقا لما نشرته، وول ستريت جورنال، فإن البنوك في الإمارات تصطاد المواهب من موسكو لإدارة تدفق الأموال الروسية. ينقل تجار دبي النفط والذهب الروسي أكثر من أي وقت مضى. ويغذي المشترون الروس طفرة العقارات في هذه المدينة، ويتعاملون غالبًا نقدًا.

أزعج دفء العلاقات الشريك الأمني الأقرب لدولة الإمارات، الولايات المتحدة، لكن الأموال الروسية أصبحت مهمة جدًا للاقتصاد الإماراتي بحيث يتعذر رفضها.

دولة الإمارات أدانت غزو أوكرانيا في الأمم المتحدة عدة مرات بما في ذلك هذا العام، لكنه من بين عدد كبير من الدول التي لا تطبق علانية العديد من العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على الشركات والنخبة في موسكو. أثرت العقوبات على الاقتصاد الروسي، مع الإمارات، التي عملت علي مساعدة الروس الذين يحاولون إخراج أموالهم أو إيصال بضائعهم إلى الأسواق العالمية أو الفرار تمامًا.

رداً على صحيفة وول ستريت جورنال، قال مسؤول إن البلاد لديها عملية قوية للتعامل مع الأشخاص والشركات الخاضعة للعقوبات وهي على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تداعيات الصراع في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والإمارات العربية المتحدة. وقال المسؤول إن البنوك تراقب الامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا لمنع انتهاكات القانون الدولي.

قال المسؤول: "أدى المناخ العالمي الحالي إلى تدفقات مالية واستثمارية إلى الإمارات، بالنظر إلى سمعة الدولة كمركز استثماري عالمي مستقر". "سنواصل تحمل هذه المسؤوليات على محمل الجد، لا سيما بالنظر إلى المشهد الجيوسياسي الحالي".

انتقل عشرات الآلاف من الروس إلى هنا في العام الماضي، ما جعل المجتمع الناطق بالروسية واحدًا من أكثر المجتمعات وضوحًا في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي تسعة ملايين نسمة.

وأدت عمليات الحظر الأمريكية والأوروبية المفروضة على النفط الروسي إلى إعادة توجيه أكبر صادرات موسكو إلى الإمارات، التي تشتريها بأسعار مخفضة وتقوم إما بإعادة بيعها أو تكريرها في منتجات تُباع بأسعار السوق - وهي تجارة لا تتعارض بشكل عام مع العقوبات الغربية. وجدت النخبة الروسية نفسها موضع ترحيب في دبي.