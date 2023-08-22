تسبب لك ضررا بالغا.. خبراء يحذرون مستخدمي هواتف آيفون من هذه العادة

حذر خبراء جميع مستخدمي هواتف آيفون من عادة خاطئة تتسبب في حدوث نتائج خطيرة على حاسة السمع لدى المستخدمين، حيث يتجاهل الكثيرون منهم خطورة تأثير السماعات عليهم وكذلك الإشعارات التي تطلقها شركة آبل على آيفون.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية فإنه تم تحذير مستخدمي آيفون من أنه إذا تلقيت تنبيهًا، فيجب عليك الاستجابة للنصيحة قبل فوات الأوان، حيث تصدر الشركة عددا من الإشعارات والتنبيهات التي من شأنها إخبارك إذا تجاوز هاتفك الحد الموصى به من مستوى الصوت.

تقول آبل : "تتيح لك إشعارات سماعات الرأس معرفة ما إذا كان تعرضك الصوتي مرتفعًا بدرجة كافية لفترة طويلة بما يكفي للتأثير على سمعك على سبيل المثال، أكثر من 80 ديسيبل لمدة إجمالية 40 ساعة خلال الأيام السبعة الماضية".

وفي الوقت الحالي، "يمكن الآن لهواتف آيفون أو ساعات آبل الذكية Apple Watch تنبيهك عند تجاوز 100% من حد التعرض لمدة 7 أيام أثناء ارتداء سماعات الرأس.

وتنصح آبل بأن هذه الإشعارات ستمنحك وعيًا أكبر بعادات الاستماع لديك لمساعدتك على حماية سمعك، كما ستطالبك بخفض مستوى الصوت، ومن المفيد تخفيض مستوى الصوت إلى مستوى أقل تلقائيًا في المرة القادمة التي تقوم فيها بتوصيل سماعات الرأس.

وفقا للصحيفة فإنه الشركة تحث المستخدمين على إلقاء نظرة على استخدامهم لمستوى الصوت في تطبيق iPhone Health من خلال اتباع هذه الخطوات الآتية