عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسبب لك ضررا بالغا.. خبراء يحذرون مستخدمي هواتف آيفون من هذه العادة

خبراء يحذرون مستخدمي
خبراء يحذرون مستخدمي هواتف آيفون من هذه العادة

حذر خبراء جميع مستخدمي هواتف آيفون من عادة خاطئة تتسبب في حدوث نتائج خطيرة على حاسة السمع لدى المستخدمين، حيث يتجاهل الكثيرون منهم خطورة تأثير السماعات عليهم وكذلك الإشعارات التي تطلقها شركة آبل على آيفون. 

 

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية فإنه تم تحذير مستخدمي آيفون من أنه إذا تلقيت تنبيهًا، فيجب عليك الاستجابة للنصيحة قبل فوات الأوان، حيث تصدر الشركة عددا من الإشعارات والتنبيهات التي من شأنها إخبارك إذا تجاوز هاتفك الحد الموصى به من مستوى الصوت.  

 

تقول آبل : "تتيح لك إشعارات سماعات الرأس معرفة ما إذا كان تعرضك الصوتي مرتفعًا بدرجة كافية لفترة طويلة بما يكفي للتأثير على سمعك على سبيل المثال، أكثر من 80 ديسيبل لمدة إجمالية 40 ساعة خلال الأيام السبعة الماضية".

 

وفي الوقت الحالي، "يمكن الآن لهواتف آيفون أو ساعات آبل الذكية Apple Watch تنبيهك عند تجاوز 100% من حد التعرض لمدة 7 أيام أثناء ارتداء سماعات الرأس. 

 

وتنصح آبل بأن هذه الإشعارات ستمنحك وعيًا أكبر بعادات الاستماع لديك لمساعدتك على حماية سمعك، كما ستطالبك بخفض مستوى الصوت، ومن المفيد تخفيض مستوى الصوت إلى مستوى أقل تلقائيًا في المرة القادمة التي تقوم فيها بتوصيل سماعات الرأس. 

 

وفقا للصحيفة فإنه الشركة تحث المستخدمين على إلقاء نظرة على استخدامهم لمستوى الصوت في تطبيق iPhone Health من خلال اتباع هذه الخطوات الآتية 

 

  • إذا رأيت شعار إشعارات سماعات الرأس باللون الأصفر، فيجب عليك ملاحظة ذلك.
  • سيخبرك هذا عادةً إذا تم تجاوز الحد الخاص بك.
  • إذا لم تشاهده، فانتقل إلى علامة التبويب "تصفح"، ثم توجه إلى "السمع".
  • حدد إشعارات سماعات الرأس.
  • وسترى تفصيلاً لاستخدامك الصوتي والنصائح الأساسية.
هواتف آيفون مستخدمي هواتف ايفون حاسة السمع السمع آيفون شركة ابل سماعات الرأس تأثير السماعات الإشعارات والتنبيهات مستوى الصوت تخفيض مستوى الصوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 كيلو دخلت البلد.. زيرو جمارك تهوي بأسعار الذهب بعد موجة ارتفاعات

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب الشعب العلمية

صدمة اتحاد جدة وتحدي مانشستر سيتي.. مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2023| جدول المباريات

7 لاعبين.. إبراهيم فايق يكشف عن قائمة الراحلين عن الزمالك بفرمان أوسوريو

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

خطأ شائع عند الدخول في الصلاة يبطلها.. مجدي عاشور يحذر منها

ترشيحاتنا

فرج عامر يعلن انتقال ثنائي الزمالك لسموحة.. تفاصيل

أهلاوي ولا زملكاوي؟ زوجة مدحت شلبي تكشف انتماءه الكروي.. وهذه حقيقة انتقاله للسعودية

قوات الاحتلال تعتقل 29 فلسطينيا في مواجهات بالضفة

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

رمال وأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة طقس اليوم على تلك المناطق

ضربته بحديدة حتى فارق الحياة| اعترافات تفصيلية للمتهم في جريمة العمرانية.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مافن الشوفان والموز بالنوتيلا

فوائد الإفطار على الفول المدمس

فوائد خارقة لتناول البسلة.. تعرف عليها

طريقة كيك الشكولاتة بزبدة الفول السوداني

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ