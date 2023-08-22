نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت وأرقام الطوارئ، والتي نستعرضها فيما يلي:

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، الموافق6 صفر 1445هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعا جديدا في مصر، بعدما شهد سعر الأوقية هبوطا قويا بقوة في الأسواق العالمية ليسجل سعر الأوقية مستويات متدنية لأول مرة منذ شهور.

أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، بالبنوك المصرية، ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023.

شهدت أسعار الحديد، اليوم الثلاثاء، تراجعا بشكل غير مسبوق، إذ فقد سعر الطن نحو 10 آلاف جنيه من أعلى سعر قبل أيام في الأسواق للمستهلك، وهو التراجع الأكبر من نحو ما يزيد على عام ونصف، بعدما سجل 45 ألف جنيه.

يبحث الكثيرون عن أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، ويعرض موقع صدى البلد خلال التقرير التالي، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور.

يقدم موقع صدى البلد ، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار.

يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.