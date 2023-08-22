التعبئة والإحصاء: معدل البطالة 7,0 % خلال الربع الثانى لعام 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل - يونيو) لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 7,0٪ من إجمالي قـــوة العمـــل بانخفاض 0,1٪ عن الربع السابق.

أولاً: قوة العمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):



30,969 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثاني لعام 2023



سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 30,969مليون فرد مقابل 30,571 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 1.3٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,375 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17,594 مليون فرد, أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,514مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,455 مليون فرد .

ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (400) ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (2) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (398) ألف فرد.

ثانيا : المتعطلون:

سجل عدد المتعطلين 2,169 مليون متعطل بنسبة 7,0٪ من إجمالى قوة العمل (1,228مليون ذكور ،941 ألف إناث) مقــابـل 2,171 مليون متعطل عن الربع السابق 2023 بأنخفاض قـدره (2) ألف متعطل بنسبة 0,1 ٪، وبارتفاع قــدره )18( ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0,8٪

المتعطلون طبقاً للنوع :

4,8٪ معـدل البطالة بين الذكور ، 17,3٪ بين الإناث خلال الربع الثاني لعام 2023

بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 4.8٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان 4.5٪ في الربع السابق وكذلك 5.0٪ في الربع المماثل من العام السابق ,

بلغ معدل البطالة بين الإناث 17.3٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى ، بينما كان 19.2٪ في الربع السابق مقابل 17.5 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة ) 61.8 ٪ من إجمالى المتعطلين ، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:

6.5٪ لإجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت( 8.9٪ للذكور ، 3.3 ٪ للإناث) مقابل 6.0٪ فى الربع السابق (الذكور 8.6٪و الإناث 3.1٪) .

26.9٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 26.7 ٪ للذكور ، 27.1 ٪ للإناث) مقابل 27.2٪ فى الربع السابق( الذكور26.4٪ و الإناث 28.2٪) .

28.4٪لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 24.9٪ للذكور، 33.0٪ للإناث) مقابل 27.1٪ فى الربع السابق ( الذكور 25.8٪ و الإناث 28.6٪) .

38.2 ٪ من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة) حيث بلغت ( 39.5٪ للذكور 36.6٪ للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 39.7٪ خلال الربع السابق حيث بلغت ( 39.2 ٪ للذكور ، 40.1 ٪ للإناث).

المتعطلون طبقاً لمحل الإقامه ( للحضر و الريف ) :

10.1٪ معـــدل البطالة فى الحـضر مقــابل 4.6٪ فى الريــف خلال الربع الثاني لعام 2023



بلغ معدل البطالة في الحضر 10.1٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10.3٪ فـــي الربــع السابق مقابل 10.6٪ في الربع المماثل من العام السابق.

معدل البطالة في الريف يصل إلى 4.6٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4.7٪ في الربع السابق مقابل 4.5 ٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.

84.1٪ من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثاني لعام 2023



نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) تصل إلى 84.1٪ في الربع الحالي مقابل 81.7 ٪ في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالأتي :

35.7٪ من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 37.8٪ بالربع السابق و 38.1٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

48.4٪ من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 43.9٪ بالـربع السابق بينما كان 44.1٪ في الربع المماثل من العام السابق.



ثالثا :المشتــــــغلون:

28.800 مليون مشتغل خلال الربع الثاني لعام 2023

بلغ عـدد المشتغلين 28.800 مليون فرد بينما كان 28.400 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 1.4٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 12.021 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16.779مليون مشتغل .

المشتغلون طبقاً للحالة العملية



72.8٪ نســـــبة المشـــتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثاني لعام2023



بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي20.977مليون مشتغل ( 17.939 مليون ذكور ، 3.038مليون إناث) بنسبة 72.8٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كان 74.0٪ في الربع السابق ،مقابل 73.6٪ فى الربع المماثل من العام السابق .

بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 875 ألف مشتغل ( 830 ألف مشتغل ذكور ، 45 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3.0٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 2.9٪ في الربع السابق مقــابل 3.2٪ فى الربع المماثل من العام السابق .

بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.491 مليون مشتغل (4.945مليون مشتغل ذكور ، 546 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 19.1٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 18.5٪ في الربع السابق مقابل 18.3٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.458 مليون مشتغل (573 ألف مشتغل ذكور ، 885 ألف مشتغلة إناث ) بنسبة 5.1 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4,5٪ في الربع السابق مقابل 5.0 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.



رابعاً :المساهمة فى النشاط الاقتصادي



43,0٪ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني لعام 2023



بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 43.0٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى و هو نفس المعدل في الربع السابق و 42.6%في الربع المماثل للعام السابق .

بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 69.2٪ مقابل 69.1٪ فى الربع السابق مقابل 69.0٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 15.5٪ بينما كان 15.5٪ في الربع السابق مقابل 15.0 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق) .

بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 41.9٪ ، فى الريف 43.8٪) بينما كان ( في الحضر 42,2٪، 43.6٪ في الريف) في الربع السابق ، مقابل ( في الحضر 42.4 ٪ ، في الريف 42.8 ٪) في الربع المماثل من العام السابق .

سجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغت 59.3٪ .

أهم الأنشطة الإقتصادية التى تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين:

نشاط الزراعه و استغلال الغابات و قطع الأشجار (282) ألف مشتغل عن الربع السابق .

نشاط الصناعات التحويلية (98) ألف مشتغل عن الربع السابق .

نشاط خدمات الغذاء والإقامة (95) ألف مشتغل عن الربع السابق .

نشاط النقل والتخزين (52) ألف مشتغل عن الربع السابق .

التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا ًلأهم الإنشطة الإقتصادية خلال الربع الثاني لعام 2023

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.409مليون مشتغـــل ( 4.494 مليون ذكور ، 915ألف إناث) بنسبة 18.8٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

بلغ عـدد المشـتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.207 مليون مشتغل (3.541مليون ذكور ، 666 الف إناث ) بنسبة 14.6٪ من اجمالي المشتغلين .

كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط التشـييد والبناء 4.054مليون مشتغل ( 4.027 مليون ذكور ،27 ألف إناث ) بنسبة 14.1٪ من إجمالي المشتغلين ,

بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.735مليون مشتغل (3.401مليون ذكور ,334 ألف إناث ) بنسبة 13.0٪ من اجمالي المشتغلين.

بلــغ عدد المشتغلين فى نشـاط النقل والتخزين 2.681 مليون مشتغل (2.637 مليون ذكور ،44 الف إناث) بنسبة 9.3٪ من إجمالي المشتغلين.

معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي = قوة العمل ( 15 سنة فأكثر )/ السكان ( 15 سنة فأكثر ) X 100

ومعدل البطالة =المعطلين / قوة العمل X 100