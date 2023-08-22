صحف الكويت| إبعاد 25 ألف وافد من بداية العام.. امرأة تهدد ترامب لهذا السبب.. تركيا تستدعي دبلوماسيين من الدنمارك وهولندا

ترامب يعتزم تسليم نفسه لسجن

82 ألف دينار قيمة المخالفات المرورية المُسددة من المقيمين خلال يومين

روسيا تعلن اسقاط أربع مسيرات أوكرانية بالقرب من موسكو

ايكواس ترفض إعلان المجلس العسكري في النيجر

إصابة رجلي إطفاء خلال مشاركتهما في إخماد حرائق الغابات باليونان



اهتمت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة القبس؛ النبا الذي أعلنت عنه شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مصدرين مطلعين أنَّ الرئيس السابق دونالد ترامب يعتزم تسليم نفسه، الخميس المقبل، في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.

وتم تحديد هذا الموعد خلال مفاوضات، الاثنين، مع مكتب المدعية العامَّة للمقاطعة بشأن الكفالة المالية التي سيدفعها الرئيس السابق وشروط الإفراج عنه.

في لائحة اتهام من 98 صفحة في جورجيا تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، وُجهت إلى ترامب و18 متهماً آخرين 41 تهمة جنائية إجمالاً فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية.

وقال مكتب قائد الشرطة المحلي في وقت سابق الاثنين، إنه عندما يستسلم ترامب سيكون هناك «إغلاق صارم» للمنطقة المحيطة بالسجن الواقع في شارع رايس.

وقالت وكالة «أسوشيتد برس»، إنه تم تحديد الكفالة المالية لترامب بـ200 ألف دولار في القضية المقامة ضده بولاية جورجيا حيث يواجه اتهامات بالتآمر لإبطال خسارته في انتخابات عام 2020، وفقاً لأوراق المحكمة المقدَّمة الاثنين.

وتمنع اتفاقية الكفالة الموضَّحة في ملف المحكمة الذي وقعته المدعية العامة لمقاطعة فولتون بولاية جورجيا فاني ويليس ومحامو دفاع ترامب، الرئيس السابق أيضاً من ترهيب المتهمين أو الشهود أو الضحايا في القضية، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبموجب الاتفاقية، يُحظر على الرئيس السابق أيضاً التواصل «بصورة مباشرة أو غير مباشرة» بشأن وقائع القضية مع أي متهم أو شاهد آخر، إلا من خلال المحامين.

وبحسب «سي إن إن»، تمثل قضية تخريب انتخابات مقاطعة فولتون المرة الأولى التي تتضمن فيها شروط الإفراج عن ترامب كفالة نقدية، وحظر الترهيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كانت الشروط في القضايا الثلاثة الأخرى المرفوعة ضد الرئيس السابق "روتينية إلى حد كبير"، وفقاً للشبكة.

واقترح المدعون في القضية أن تبدأ المحاكمة في 4 مارس 2024، فيما طلب محامو ترامب إجراء المحاكمة في 2026.

ويواجه ترامب مجموعة جديدة من المشكلات القانونية بعد أن استخدمت هيئة محلفين كبرى في جورجيا قانوناً معدلاً يستهدف التصدي لعصابات الجريمة المنظمة في اتهام الرئيس السابق بالضلوع في مخطط لإلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة التي خسرها في 2020.

ووجهت فاني ويليس المدعية العامة لمقاطعة فولتون الاتهامات لترامب في وقت متأخر مساء الاثنين الماضي، ما أضاف للمشكلات القانونية التي يواجهها ترامب رغم أنه المرشح الأبرز في سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري في التصويت المقرر العام المقبل و18 من مساعديه في مخطط استهدف قلب نتيجة الانتخابات التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.

وتضمنت لائحة الاتهام الضخمة المؤلفة من 98 صفحة 19 متهما و41 اتهاماً جنائياً إجمالاً. وشملت الاتهامات الموجهة لهم جميعاً تهمة الابتزاز المستخدمة في استهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة، وعقوبتها السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً

وأشارت الصحيفة كذلك الي ماكشفه مصدر أمني رفيع عن إبعاد 25 ألف وافد من بداية يناير حتى 19 أغسطس 2023، (أي بمعدل 108 وافدين يتم إبعادهم من الكويت يومياً).

وأوضح المصدر أن هؤلاء الوافدين أبعدوا إدارياً لأسباب عدة، أبرزها مخالفة قوانين الإقامة والعمل، وتورطهم في تعاطي وترويج المواد المخدرة، والتسول، وارتكاب أعمال من شأنها الإضرار بأمن البلاد، وغيرها. وأشار إلى أن من بين المبعدين إدارياً للمصلحة العامة 10 آلاف امرأة تجاوزن القانون وارتكبن مخالفات.

وأكد أن «الداخلية» أعدت خطة أمنية لضبط 100 ألف مخالف متوارين عن الأنظار في المناطق، وستنطلق الحملات المكثفة لضبطهم، في إطار النفضة الشاملة لتنقية البلاد من جميع المخالفين. وفي حين ذكر المصدر أن عدد المبعدين مرشح لتخطي حاجز الـ35 ألفاً بنهاية 2023، لفت إلى ضبط عشرات المروجين والمتعاطين خلال الأسبوع الماضي وأحيلوا إلى سجن الإبعاد.

ونوه بالتعليمات المشددة للشيخ طلال الخالد بتكثيف الجهود لضبط الأمن وتعديل التركيبة السكانية وتنقية البلاد من العمالة العشوائية، وستطول العقوبات أي شركة أو كفيل يتستر على المخالفين

ونوهت كذاك الصحيفة الي تصريحات مصدر أمني أن إجمالي قيمة المخالفات التي تم سدادها من جانب المقيمين والزوار خلال 48 ساعة بلغ ما يقرب من 82 ألف دينار كويتي.

وأضاف المصدر ، إن وزارة الداخلية قامت بتحصيل 81.620 د. ك، مؤكدا أن لن يُسمح للأجنبي بمغادرة إلا بعد سداد قيمة المخالفات المرورية.

بينما صحيفة الراي اهتمت بتصريحات مكتب المدعي العام في مدينة شيكاغو الأميركية الذي قال فيها إن امرأة اعتُقلت بتهمة إرسال تهديدات عبر البريد الإلكتروني بإطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب ونجله بارون. وقُدمت شكوى رسمية ضد تريسي ماري فيورنزا (41 عاما) هذا الشهر بالمحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية بفلوريدا.

ووفقا للشكوى، كتبت فيورنزا في رسالة بالبريد الإلكتروني في مايو مايو تقول «سأعلن أنني سأطلق النار على دونالد ترامب الأب وبارون ترامب في الوجه مباشرة في أي فرصة تسنح لي!».

وأُرسل البريد الإلكتروني إلى رئيس مؤسسة تعليمية لم تكشف هويته في مقاطعة بالم بيتش، حيث يوجد مقر إقامة ترامب الرئيسي. وجاء في الشكوى أن المرأة أرسلت في يونيو يونيو رسالة أخرى بالبريد الإلكتروني تهدد فيها ترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه رئيسا في عام 2024، وابنه.

وأشارت كذلك الي قول مسؤولون روس في ساعة مبكرة من امس، إن الجيش أسقط أربع طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من موسكو وفوق منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

وقالت مراسلة لرويترز كانت في أودينتسوفو بالقرب من منطقة تشاستسي السكنية غربي موسكو حيث أُسقطت طائرة مسيرة، إنها سمعت دوي أربعة انفجارات بعد الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي بقليل (00:00 بتوقيت جرينتش).

وأكدت وزارة الدفاع الروسية عدم وقوع إصابات في أحدث هجوم.

وأسقط الجيش الروسي إحدى الطائرات المسيرة فوق مدينة كراسنوجورسك الواقعة خارج العاصمة والتي تستضيف حكومة منطقة موسكو.

ولفتت كذلك استدعت وزارة الخارجية التركية ، القائم بأعمال السفارة الدنماركية ومستشار السفير الهولندي لدى أنقرة على خلفية استمرار حرق نسخ من المصحف، وأبلغتهما عدم الارتياح في هذا الصدد.

وأفادت وكالة «الأناضول» التركية من مصادر في الخارجية، تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الدنماركية ومستشار السفير الهولندي لدى أنقرة على خلفية استمرار ممارسات حرق نسخ من المصحف أمام سفارات تركيا وبعض البلدان المسلمة لدى لاهاي وكوبنهاغن.

وجرى إبلاغ الديبلوماسيين المذكورين بعدم الارتياح إزاء هذه الاعتداءات الدنيئة، وتم التأكيد مجددا على احتجاج تركيا وإدانتها بأشد العبارات لهذه الممارسات.

فيما سلطت صحيفة النهار الكويتية الضوء علي اعلان إيكواس" رفضها إعلان المجلس العسكري في النيجر عن فترة انتقالية مدتها 3 سنوات .

أكدت مجموعة "إيكواس"، يوم الاثنين، رفضها القاطع لإعلان المجلس العسكري في النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، ما يشير إلى تعقد جهود إنهاء الأزمة بالوسائل الدبلوماسية.

وأشارت الصحيفة الي تصريحات الدفاع المدني اليوناني، بأن اثنين من طواقمه أصيبا الاثنين، خلال مكافحتهما للحرائق التي نشبت في غابات مدينة كافالا شمالي البلاد