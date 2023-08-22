هل يصح الوضوء بالملابس الداخلية؟.. الإفتاء توضح

ما صحة الوضوء بالملابس الداخلية؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك من خلال فتوى مسجلة له عبر قناة يوتيوب.

وأجاب "عبد السميع"، قائلًا: إن الوضوء بالملابس الداخلية لا يؤثر على صحته ولا ينقضه، ولكن عورة الرجل أمام الرجل ينبغي مراعاة سترها من السُرة الى الركبتين.

وتابع: فإن كان كشف هذا من بعد السرة الى الركبتين يكون حراما ولكن هذا لا يؤثر فى صحة الوضوء ولا ينقضه.

هل يجوز الوضوء بدون ستر العورة؟

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوضوء لا يشترط فيه ستر العورة لأنه ليس صلاة فهو وضوء وطهارة من أجل الصلاة.

وأضاف "عثمان"، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال أحد المتابعين يقول فيه (هل يجوز الوضوء بدون ستر العورة؟)، قائلًا: إنه لا بأس أن يتوضأ الإنسان بعد استحمامه أو اغتساله من الجنابة وهو عارٍ غير مرتدٍ ملابسه وكذلك المرأة، مشيرًا إلى أن كشف العورة فى أثناء الوضوء ليس من نواقض الوضوء.

وتابع: تجوز الصلاة بذلك الوضوء بعد خروجه من الحمام.

واستشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل هو والسيدة عائشة رضى الله عنها من إناء واحد.