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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. الصفدي : بحثت مع الرئيس السيسي القضية الفلسطينية

ايمن الصفدي
ايمن الصفدي

 بحث وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي  القضية الفلسطينية وجهود تفعيل العملية السلمية في سياق التنسيق المستمر بين البلدين. 

جاء ذلك خلال استقبال  الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي نقل تحيات الملك عبدالله الثاني إليه، ورسالة تناولت سبل تطوير التعاون وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، إضافة إلى الجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار بحسب قناة المملكة .

كما أكد الصفدي على أهمية مواصلة العمل على تكثيف الجهود الدولية المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية.

 وحضر اللقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. 

كما بحث الجانبان آليات تطوير العلاقات الثنائية التي تشهد تنامياً مستمراً، وتأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

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