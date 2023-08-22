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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين الخطيب في إطلالة مثيرة على نهر النيل

صدى البلد

نشرت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب، عدة صور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وبدت ياسمين بفستان صيفي جذاب خلال استمتاعها برحلة نيلية علقت قائلة: "ماشربتش من نيلها" وانهالت عليها التعليقات.

أحدث أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم"2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهرالصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.


بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتبوالجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجهالأسرة المصرية، وقدّمت أيضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال". 
 

كُتب ياسمين الخطيب

 

شاركت في أعمال كتابية حيث أصدرت ياسمين العديد من الكتب، وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذيتناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، واكملت بكتاب «كنتفي رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي مُتخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب "ولاد المرة" الذي تضمّن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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