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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

محمية رأس محمد في ثاني الزيارات التثقيفية لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"

صدى البلد

شهدت محمية رأس محمد، اليوم الثلاثاء، ثاني الزيارات التثقيفية لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي لمشروع "أهل مصر" الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حيث تستضيف الهيئة أطفال محافظات شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد وأسوان والشلاتين حلايب وأبورماد من البحر الأحمر، ومطروح وأطفال الأسمرات.

"المحميات الطبيعية هي أراضي وتنتشر في ربوع مصر وعلى ضفاف نيلها".. هكذا استهل المرشد طارق هارون حديثه عن شرح مفهوم المحميه بشكل عام، وعن محميه رأس محمد أوضح أنها تقع عند قاعدة مثلث سيناء، وتضم عدة مواقع داخل المحمية التي تفقدها الأطفال منها قناة المانجروف، البحيرة المسحورة، الشق الزلزالي، صخرة الأسد، وعدد من الشواطئ السياحية التي يتردد عليها السياح خلال فصل الصيف، كما تضم ١٤٦ نوعًا من الطيور المهاجرة، كما تعتبر محطة لاستراحة طيور الفلامنجو أثناء رحلته من أوروبا لأفريقيا، بالإضافة لعدد من الغزلان والثعالب والضياع وغيرها.

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وفي المساء يستقبل قصر ثقافة شرم الشيخ الأطفال لاستكمال فعاليات المشروع من ورش فنية وثقافية وحرفية، وعدة ورش مختلفة في فنون الأداء.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية،  تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد مشرفا عاما، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، المشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.

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