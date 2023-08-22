فنون الخط والحرف والآلات الشعبية تزين احتفالات ثقافة الإسماعيلية بصون التراث

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، احتفالية متنوعة ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمرور 20 عاما على اتفاقية صون التراث غير المادي، والتي تضمنت عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد احتفالا بهذه المناسبة.

شهد الحفل شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، حيث بدأ بافتتاح معرض الفن التشكيلي في الحفاظ على التراث غير المادي من مجموعة من اللوحات في الخط العربي ومدرسة الخط والتي ضمت حوالي 50 عملا في الخط العربي، بمشاركة 20 طفلا من المتدربين بورش تعليم الرسم بثقافة الإسماعيلية، بالإضافة لتوزيع شهادات تقدير لجميع المشاركين لدورهم الفعال في الفن التشكيلي.

ونظمت الفعاليات بالتعاون بين إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسي، والإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية برئاسة د. شيماء الصعيدي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

كما افتتحت مدير الفرع معرض الحرف التراثية للفنانة هدى التوني تضمن المعرض بعض الحرف التراثية منها العباية السنياوى، والشنط البدوية، وبعض الملابس البدوية.

في السياق نفسه أقيمت بمركز شباب الشيخ زايد ورشة تصنيع آلات السمسمية للفنان محمد ميدا والذي تحدث حول كيفية صناعة آلات السمسمية، جانب ورشة حكي عن آلات السمسمية لفاطمة أحمد رئيس مجموعة أطلس المأثورات الشعبية بالإسماعيلية.

اختتمت الاحتفالية بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية والتي قدمت مجموعة متميزة من أغنيات التراث منها "يا دنيا سمعاني، انا الإسماعيلي، إسماعيلية يا هواكي، الله الله يا نور النبي، مرحب مرحب، أنا عجبني مثل، اها يالالالي، مصر العظيمة" وسط تفاعل كبير من جمهور المركز.

كما نظم بيت ثقافة طفل القنطرة شرق ورشة فنية باستخدام الورق المقوى وقام الأطفال بتنفيذ معلقة حائط ورقية وكارت إهداء، فيما نفذت مكتبة حي السلام الثقافية ورشة فنية من القص واللصق ضمن نشاط مكتبة حي السلام.