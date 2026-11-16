عمل رائع.. ترامب يشيد بقرار مصر إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإجراءات التي اتخذتها مصر ضد تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، واصفًا التحركات المصرية بأنها «عمل رائع».

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، قبيل توجهه إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، إن الإجراءات التي اتخذتها مصر بشأن تنظيم الإخوان تمثل عملًا رائعًا، في تأييد واضح للتحركات المصرية الرامية إلى مواجهة التنظيم وأنشطته.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي عقب قرار مصر إدراج 35 كيانًا، من بينها مجلس مسلمي أوروبا وعدد من الكيانات والجمعيات الإسلامية الأوروبية، فضلًا عن 36 شخصًا، على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد اتخذت في يناير الماضي إجراءات لتصنيف فرعي جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، فيما أدرجت الفرع اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وسبق أن أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا في نوفمبر 2025، وجّه بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين بمراجعة تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وفي تصريحات سابقة، حذر ترامب من خطورة جماعة الإخوان المسلمين، معتبرًا أن تهديدها يتجاوز منطقة الشرق الأوسط، وقال إنها قد تكون أكثر خطورة من الشيوعيين في الوقت الراهن، مشيرًا إلى اتساع نطاق انتشارها، بحسب تعبيره.