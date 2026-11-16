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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يلوّح بلقاء زعيم كوريا الشمالية خلال زيارته لشرق آسيا.. ويحذر من الطائرات الإيرانية المسيّرة

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قد يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته المرتقبة إلى شرق آسيا هذا الأسبوع، في خطوة قد تفتح المجال أمام استئناف التواصل المباشر بين واشنطن وبيونج يانج.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، إنه من المحتمل عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي خلال جولته الآسيوية، دون أن يعلن عن موعد محدد أو يؤكد الترتيبات الخاصة بالاجتماع.

وفي سياق آخر، تطرق الرئيس الأمريكي إلى شبهات التجسس المرتبطة بشركة «إنفيديا»، والعلاقات التكنولوجية والتجارية مع الصين، قائلًا: «الصين تتلاعب بنا، ونحن نتلاعب بها».

وعندما سُئل ترامب عن مخاوفه بشأن الطائرات الإيرانية المسيّرة، أجاب: «أنا قلق عليكم، لأنهم إذا أصابوني سيصيبونكم أيضًا، فاحذروا»، في تصريحات أثارت الانتباه بشأن تقديراته للتهديدات المرتبطة بالمسيرات الإيرانية.

ونقلت وكالة «رويترز» هذه التصريحات، في ظل تحركات الإدارة الأمريكية على صعيد العلاقات مع القوى الآسيوية والتحديات الأمنية المرتبطة بإيران والصين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شرق آسيا واشنطن بيونج يانج

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