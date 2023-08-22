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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لقاء مفتوح مع نورا ناجي فى مركز اللغة والثقافة العربية بجامعة القاهرة

صدى البلد

يستضيف مركز اللغة والثقافة العربية فى جامعة القاهرة، الكاتبة نورا ناجي، الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية لهذا العام 2023، بعد غد الخميس فى تمام الساعة السادسة مساء فى مقر المركز، يدير الحوار مريم أشرف طاهر، المدرس المساعد بقسم اللغة العربية وآدابها.

كانت نورا ناجي قد حصلت على جائزة الدولة التشجيعية فى دورتها التاسعة والستين، فى فرع الآداب، عن مجموعتها القصصية "مثل الأفلام الساذجة".

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ويشار إلى أن المجموعة القصصية "مثل الأفلام الساذجة" صدرت عن دار الشروق للنشر، وهى أول مجموعة قصصية لها في مسيرتها الأدبية، وفيها تقدم حكايات متنوعة متشابكة، وكراكيب من الذاكرة المهملة، التي تعيد ترميمها.

ففى هذه المجموعة القصصية "مثل الأفلام الساذجة"، تقدم نورا ناجى للقارئ عالما لا يختلف عن عوالم القراء، فتصبح القصة بمثابة مرآة يرى فيها القارئ مشاهد من حياته ربما قد يكون نسيها، فتعيد ترميم ذكراته من خلال هذه القصص وعوالم أبطالها.

نورا ناجى، كاتبة من مواليد 1987، بدأت النشر سنة 2014، وصدر لها روايات "بانا"، و"الجدار"، و"بنات الباشا" وكتاب بعنوان "الكاتبات والوحدة"، ورواية "أطياف كاميليا" سنة 2019. وفى عام 2021، فازت رواية "أطياف كاميليا" بجائزة يحيى حقى من بين 130 عملا روائيا قرأته لجنة التحكيم.

نورا ناجي الثقافة العربية الشروق للنشر المجموعة القصصية جائزة الدولة التشجيعية

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