نسبة ضئيلة.. التعليم تفجر مفاجأة بشأن نتائج تظلمات الثانوية العامة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه منذ بداية الإعلان عن تقديم طلاب الثانوية العامة التظلمات على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، وكان هناك توضيح بالخطوات الخاصة للتظلمات، وأنه يتم التقديم إلكترونيا، ومن ثم يتم تحديد المكان الذي يوجه إليه لكي يطلع على الإجابة وكراسة الأسئلة، ومن ثم يدون ملاحظاته، وبعد مراجعة الملاحظات يتم التحقق من مدى صحتها.

التعليم تكشف طريقة التعامل مع تظلمات طلبة الثانوية العامة

وأضاف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "لو التظلم أثبت أن فيه حاجة تثبت حصوله على درجات أو شيء من هذا القبيل، يتم التأكيد على هذا الأمر، والتواصل مع الطالب من قبل الكنترول هاتفيا وإبلاغه بتعديل الدرجة، وبالتالي إبلاغ مكتب التنسيق تباعا".

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن تقديم طالب الثانوية العامة على التظلم إلكترونيا يتم تحديد الموعد والمقر الذي يطلع فيه على ورق الإجابة نموذج الإجابة وكراسة الأسئلة، وبالتالي يرى صورة ضوئية من الإجابة الخاصة به ومقارنتها بنموذج الإجابة، وبناء عليه يدون ملاحظاته، مؤكدًا أن نسبة الطلاب الذين حصلوا على تعديل في بعض الطلاب ضئيلة جدا هذا العام، وهو ما يعود على أن التصحيح الإلكتروني هذا العام كان دقيق بشكل كبير، وكان هناك مراجعة أكثر من مرة على ورق الإجابة، وهو ما أدى لدقة التصحيح لأوراق الإجابة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وبالتالي نسبة الحصول على درجات من الطلبة التي قدمت تظلمات ضئيلة جدا.

التعليم تكشف الخطة الخاصة بتطوير مناهج المرحلة الإعدادية

واستطرد متحدثًا عن تطوير المناهج في المراحل الابتدائية والإعدادية، قائلا إنه تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأخيرة من الابتدائية، وجاري الإعداد لتطوير المرحلة الإعدادية، إذ عقد وزير التربية والتعليم مسبقا إعلان للرؤية الخاصة للمرحلة الإعدادية مع حضور عدد كبير من الخبراء المحليين والدوليين، وعدد مختلف من فئات المجتمع، منها أعضاء برلمان، لطرح الرؤية العامة لمناهج المرحلة الإعدادية، وبمجرد الانتهاء منها سيتم تطبيقها، ولكن ليس العام الدراسي القادم وإنما العام الدراسي 2024.