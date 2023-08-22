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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع عاجل مغلق لقادة البريكس في جوهانسبرج

البريكس
البريكس

أفادت وكالة تاس الروسية، نقلا عن مصدر دبلوماسي، أن قادة دول البريكس اختتموا اليوم الأول من القمة بالاجتماع لمناقشة القضايا العالمية الملحة وتوسيع المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وقال المصدر، إن الاجتماع الذي عقد في مجمع فندق سمر بليس خلف أبواب مغلقة، لم يكن له جدول أعمال متفق عليه مسبقا، لافتا إلى أنه يمكن لكل مشارك أن يثير أي قضية يرى أنه من الضروري مناقشتها مع نظرائه.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وهو في طريقه إلى الاجتماع، إن احتمال قبول أعضاء جدد في البريكس سيكون قيد المناقشة.

وتشير المناقشات التي جرت في القمة إلى أن زعماء الدول الأعضاء في البريكس يميلون نحو فتح آفاق العضوية أمام ثلاث إلى خمس دول، وقد تم تقديم طلبات رسمية للانضمام إلى البريكس من قبل 22 دولة حتى الآن.

وتوسيع البريكس مدرج على جدول أعمال الجلسة العامة للقمة المقرر عقدها صباح يوم 23 أغسطس، ومن المقرر أن يعقد رامافوزا مؤتمرا صحفيا بعد الجلسة، حيث من المرجح أن يعلن قرار قادة دول البريكس بشأن توسيع البريكس المحتمل ومتى وكيف سيحدث.

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