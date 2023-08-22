لو مسافر.. اعرف جدول مواعيد القطارات

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين وخاصة محبي السفر بالقطار، عن جدول مواعيد القطارات بفصل الصيف 2023، والتي أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وخاصة خط الاسكندرية القاهرة، بالاضافة الي معرفة مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية.



مواعيد القطارات المكيفة على خط الإسكندرية - القاهرة

قطار رقم 914 مكيف الساعة 13.00 ظهرا قطار رقم 916 مكيف الساعة 14.00 ظهرا قطار رقم 922 مكيف الساعة 15.30 عصرا قطار رقم 930 مكيف الساعة 20.10 مساء قطار رقم 902 مكيف الساعة 6:00 صباحا قطار رقم 906 مكيف الساعة 7.00 صباحا قطار رقم 900 مكيف الساعة 8.15 صباحا قطار رقم 912 مكيف الساعة 11.30 صباحا



مواعيد القطارات



مواعيد القطارات على خطوط الوجه البحري اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

- قيام قطار 2024 «مكيف» من الإسكندرية الساعة 10.00، ليصل القاهرة الساعة 12.40. - قيام قطار 951 «تحيا مصر» من القاهرة الساعة 11.20، ليصل بورسعيد الساعة 16.5. - قيام قطار 912 «مكيف» من الإسكندرية الساعة 11.00، ليصل القاهرة الساعة 12.55. - قيام قطار 912 «مكيف» من القاهرة الساعة 12.00، ليصل الإسكندرية الساعة 14.50. - قيام قطار 807 «تحيا مصر» من القاهرة الساعة 16.20، ليصل المنصورة الساعة 19.10. - قيام قطار 1114 «تحيا مصر» من بورسعيد الساعة 14.10، ليصل طنطا الساعة 19.00. - قيام قطار 15 «روسي» من القاهرة الساعة 12.15، ليصل الإسكندرية الساعة 16.00. - قيام قطار 1212 «تحيا مصر» من الإسكندرية الساعة 9.15، ليصل القاهرة الساعة 12.30. - قيام قطار 133 «روسي» من الإسكندرية الساعة 10.20، ليصل شبر الخيمة الساعة 14.5. - قيام قطار 922 «مكيف» من القاهرة الساعة 16.00، ليصل الإسكندرية الساعة 19.25. - قيام قطار 288 «تحيا مصر» من بورسعيد الساعة 16.25، ليصل الإسماعيلية الساعة 18.15. - قيام قطار 2022 «مكيف» من القاهرة الساعة 17.00، ليصل الإسكندرية الساعة 19.55.

مواعيد القطارات المكيفة على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم الجمعة

