عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو مسافر.. اعرف جدول مواعيد القطارات

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين وخاصة محبي السفر بالقطار، عن جدول مواعيد القطارات بفصل الصيف 2023، والتي أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وخاصة خط الاسكندرية القاهرة، بالاضافة الي معرفة مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية.

أحمد موسى: ضبط جميع مرتبكي وقائع إلقاء الحجارة على القطارات منذ 2022

من الجمعة الجاية .. إعلان رسمي في السكة الحديد بشأن هذه القطارات

اتاحة حجز تذاكر القطارات أونلاين قبل موعد الرحلة بـ15 يوما.. تفاصيل

عودة عمل القطارات.. الصين وكوريا الشمالية تبدآن فتح الحدود بينهما


مواعيد القطارات المكيفة على خط الإسكندرية - القاهرة

 

  1. قطار رقم 914 مكيف الساعة 13.00 ظهرا
  2. قطار رقم 916 مكيف الساعة 14.00 ظهرا
  3. قطار رقم 922 مكيف الساعة 15.30 عصرا
  4. قطار رقم 930 مكيف الساعة 20.10 مساء
  5. قطار رقم 902 مكيف الساعة 6:00 صباحا
  6. قطار رقم 906 مكيف الساعة 7.00 صباحا
  7. قطار رقم 900 مكيف الساعة 8.15 صباحا
  8. قطار رقم 912 مكيف الساعة 11.30 صباحا
     
مواعيد القطارات


مواعيد القطارات على خطوط الوجه البحري اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

  1. - قيام قطار 2024 «مكيف» من الإسكندرية الساعة 10.00، ليصل القاهرة الساعة 12.40.
  2. - قيام قطار 951 «تحيا مصر» من القاهرة الساعة 11.20، ليصل بورسعيد الساعة 16.5.
  3. - قيام قطار 912 «مكيف» من الإسكندرية الساعة 11.00، ليصل القاهرة الساعة 12.55.
  4. - قيام قطار 912 «مكيف» من القاهرة الساعة 12.00، ليصل الإسكندرية الساعة 14.50.
  5. - قيام قطار 807 «تحيا مصر» من القاهرة الساعة 16.20، ليصل المنصورة الساعة 19.10.
  6. - قيام قطار 1114 «تحيا مصر» من بورسعيد الساعة 14.10، ليصل طنطا الساعة 19.00.
  7. - قيام قطار 15 «روسي» من القاهرة الساعة 12.15، ليصل الإسكندرية الساعة 16.00.
  8. - قيام قطار 1212 «تحيا مصر» من الإسكندرية الساعة 9.15، ليصل القاهرة الساعة 12.30.
  9. - قيام قطار 133 «روسي» من الإسكندرية الساعة 10.20، ليصل شبر الخيمة الساعة 14.5.
  10. - قيام قطار 922 «مكيف» من القاهرة الساعة 16.00، ليصل الإسكندرية الساعة 19.25.
  11. - قيام قطار 288 «تحيا مصر» من بورسعيد الساعة 16.25، ليصل الإسماعيلية الساعة 18.15.
  12. - قيام قطار 2022 «مكيف» من القاهرة الساعة 17.00، ليصل الإسكندرية الساعة 19.55.

أستاذ طرق: قطارات السكة الحديد تحولت من خردة إلى منظومة حديثة متكاملة

وجهوا ضربة لتاريخنا المشترك.. موسكو تدين الهجوم الأوكراني على محطة قطارات في روسيا

لو متعرفش| فئات تستحق ركوب قطارات السكك الحديدية مجانًا

رغم الحرب.. بوتين يفتتح خط قطارات جديدًا بموسكو

مواعيد القطارات المكيفة على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم الجمعة
 

  1. قطار رقم 913 مكيف الساعة 12.30 ظهرا
  2. قطار رقم 917 مكيف الساعة 14.00 ظهرا
  3. قطار رقم 919 مكيف الساعة 14.25 ظهرا
  4. قطار رقم 915 مكيف الساعة 15.35 عصرا
  5. قطار رقم 921 مكيف الساعة 19.00 مساء
  6. قطار رقم 925 مكيف الساعة 17.10 مساء
  7. قطار رقم 923 مكيف الساعة 18.00 مساء
  8. قطار رقم 931 مكيف الساعة 20.15 مساء
  9. قطار رقم 903 مكيف الساعة 6.00 صباحا
  10. قطار رقم 905 مكيف الساعة 9.00 صباحا
  11. قطار رقم 901 مكيف الساعة 8.10 صباحا
  12. قطار رقم 911 مكيف الساعة 10.00 صباحا
الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد القطارات المكيفة السكة الحديد سكك حديد مصر قطارات السكة الحديد قطارات السكك الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

عواصف ترابية ورملية| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

موقف القطارات الإضافية.. قرار مهم لـ وزارة النقل خلال أيام

السكة الحديد: قطارات العيد الإضافية مستمرة في العمل حتى السبت| تفاصيل

وزير النقل: وصول 15 عربة قطار مكيفة من المجر إلى ميناء الإسكندرية

مشروعات معالجة المياه وتبطين الترع.. إنجازات وزارة الري في 9 سنوات

القطارات المتاحة للحجز في نفس يوم السفر طوال أيام عيد الأضحى| تفاصيل

قطارات إضافية متاحة للحجز في نفس يوم السفر خلال إجازة عيد الأضحى

لو مسافر فى عيد الأضحى.. اعرف مواعيد القطارات الإضافية

لو ملحقتش تحجز.. السكة الحديد تطرح قطارات إضافية لعيد الأضحى اليوم

ترشيحاتنا

البنتاجون يكشف حقيقة اطلاع ماسك على معلومات سرية

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

هل التقسيط بفيزا المشتريات حرام أم حلال؟.. احذر هذه الصورة محرمة

باحث: الإرهاب الفكري والمعنوي واستخدام الشائعة سمات أساسية في الإخوان

أزهري: لفظ "الآه" من مقامات العارفين بالله

طلبات أوسوريو .. بشرى سارة لجماهير الزمالك خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تثير الجدل بفقدانها لأكثر من نصف وزنها بدون عمليات أو رجيم.. التفاصيل

بلاش سلام باليد.. نصائح هاني الناظر لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد

مش وهم.. اكتئاب الصيف حقيقة ويزيد حالات الوفاة أكثر من الشتاء

بسعر خرافي.. آيتن عامر تثير الجدل بجمبسوت كشف إنقاص وزنها

فيديو

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ