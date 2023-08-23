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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن: موعد حفل ويجز في العلمين وتفاصيل وجوائز ختام مهرجان عمان

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها موعد حفل ويجز في مهرجان العلمين، وختام فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي. 

 

 

ضمن فعاليات مهرجان العلمين .. تعرف على موعد حفل ويجز

يستعد مغني الراب ويجز لإحياء حفل جديد له ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في منطقة الأرينا. 

 

عائلة الأمير علي تخطف الأنظار في ختام مهرجان عمان السينمائي .. شاهد

شهدت الهيئة الملكية للأفلام بالعاصمة الأردنية ختام مهرجان عمان السينمائي الدولي بحضور الأمير علي بن الحسين وزوجته الأميرة ريم علي وابنتهما.

 

المخرج ماندو العدل يكشف عن البوستر الرسمي لفيلم «الملحد»

كشف المخرج ماندو العدل عن البوستر الرسمي لفيلم الملحد المقرّر طرحه قريبًا بعد فترة من التأجيل، ويقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم. 

 

فيلم صاحبتي يفوز بجائزة مهرجان عمان السينمائي الدولي

شهدت الهيئة الملكية للأفلام بالعاصمة الأردنية ختام مهرجان عمان السينمائي الدولي في وجود عدد كبير من صناع السينما من مختلف دول الوطن العربي، وبحضور الأمير علي بن الحسين وزوجته الأميرة ريم علي وابنتهما.

 

في ذكرى ميلاده .. حينما أفلس عبد السلام النابلسي قبل رحيله

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الكوميديا الراحل عبد السلام النابلسي، الذي برع في تقديم شخصية البطل الثاني الذي ساهم في إنجاح الكثير من الأعمال السينمائية في زمن الأبيض والأسود. 

 

ريانا تستقبل طفلها الثاني من المغني إيساب روكي

بعدما كشفت عن حملها في حفل سوبر بول فبراير الماضي، استقبلت المغنية العالمية ريانا طفلها الثاني من إيساب روكي خلال الأيام الماضية في سرية تامة.

ويجز مهرجان العلمين الأمير علي بن الحسين الأميرة ريم على الأخبار المحلية والعالمية فعاليات مهرجان العلمين

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