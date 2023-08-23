نشرة الفن: موعد حفل ويجز في العلمين وتفاصيل وجوائز ختام مهرجان عمان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها موعد حفل ويجز في مهرجان العلمين، وختام فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي.

يستعد مغني الراب ويجز لإحياء حفل جديد له ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في منطقة الأرينا.

شهدت الهيئة الملكية للأفلام بالعاصمة الأردنية ختام مهرجان عمان السينمائي الدولي بحضور الأمير علي بن الحسين وزوجته الأميرة ريم علي وابنتهما.

كشف المخرج ماندو العدل عن البوستر الرسمي لفيلم الملحد المقرّر طرحه قريبًا بعد فترة من التأجيل، ويقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم.

شهدت الهيئة الملكية للأفلام بالعاصمة الأردنية ختام مهرجان عمان السينمائي الدولي في وجود عدد كبير من صناع السينما من مختلف دول الوطن العربي، وبحضور الأمير علي بن الحسين وزوجته الأميرة ريم علي وابنتهما.

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الكوميديا الراحل عبد السلام النابلسي، الذي برع في تقديم شخصية البطل الثاني الذي ساهم في إنجاح الكثير من الأعمال السينمائية في زمن الأبيض والأسود.

بعدما كشفت عن حملها في حفل سوبر بول فبراير الماضي، استقبلت المغنية العالمية ريانا طفلها الثاني من إيساب روكي خلال الأيام الماضية في سرية تامة.