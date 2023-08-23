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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسقاط مسيرتين أوكرانيتين.. فيديوهات توضح انفجارات حي الأعمال بموسكو

صدى البلد

أعلن عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية الروسية، تصدت لطائرتين مسيرتين أوكرانيتين في موسكو.

وقال سوبيانين عبر قناته على "تيليجرام"، إنه تم إسقاط طائرة مسيّرة في منطقة موجايسك بمقاطعة موسكو.

وأضاف سوبيانين: "أصابت المسيّرة الثانية مبنى قيد الإنشاء في المدينة. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث. وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات".

ووثقت مقاطع فيديو متداولة على منصة "إكس"، دوي انفجارات في حي الأعمال بموسكو.

من جانبها، أعلنت خدمات الطيران الروسية، فرض قيود مؤقتة على استقبال ومغادرة الطائرات في مطارات العاصمة موسكو، وذلك من أجل توفير تدابير أمنية إضافية.

عمدة مدينة موسكو الدفاعات الجوية الروسية طائرتين مسيرتين

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