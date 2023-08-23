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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العد التنازلي لانتهاء مهرجان العلمين أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط.. فيديو

شرمندة الدسوقي
شرمندة الدسوقي

‏ قالت شرمندة الدسوقي، مراسلة فضائية "دي إم سي"، من مدينة العلمين الجديدة، أن للأسف قد بدأ العدد تنازلي لوداع مهرجان العلمين في نسخته الأولى تحت شعار "العالم علمين" أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، والذي جمع بين العديد من الفعاليات سواء الترفيه أو الرياضة أوالفن والثقافة على مدار أيامه.

 

‏وتابعت خلال برنامج "8 الصبح"، مع الإعلامية "أية جمال الدين"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن المفاجأة التي ستكون في الأسبوع الأخير وسوف نستقبلها غدا يوم الخميس 24 أغسطس داخل مدينة العلمين هي استقبال مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية والتي ستكون نسخة استثنائية لأن الدورة تحت عنوان 60 سنة دراما وهذه الدورة ستكون مليئة بالمفاجآت. 

العلمين مدينة العلمين الجديدة مهرجان العلمين شرمندة الدسوقي مهرجان القاهرة للدراما

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