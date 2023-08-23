حرائق الغابات تشعل تركيا.. وتدخل عاجل من السلطات

أفادت وسائل الإعلام التركية، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق هائل في غابات ولاية جناق قلعة التركية، وامتد بفعل الرياح ليصل إلى مسافة 15 كيلومترا.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، أصدرت وزارة النقل والبنية التحتية بيانا قالت فيه إنه تم إغلاق حركة السفن في مضيق الدردنيل بشكل مؤقت في كلا الاتجاهين نظراً لتأثير الحريق على الغابات.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى استنفار الزوارق التابعة للمديرية العامة للسلامة الساحلية للاستعداد لأي طارئ يمكن أن يحدث على شاطئ البحر بسبب امتداد الحريق.

ويأتي هذا الإجراء بهدف حماية المنطقة الساحلية من انتشار الحريق وتأثيره على المزيد من المناطق.

ومن جانبه، أعلن وزير الزراعة والغابات أيضا أن الحريق قد امتد على طول مسافة تبلغ حوالي 15 كيلومترًا، مما دفعه إلى إخلاء ست قرى تقع في محيط الحريق.

وتم التأكيد على عدم وجود أية خسائر بشرية حتى الآن في هذا الحادث المأساوي.