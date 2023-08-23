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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب حصد 8 ميداليات في اليوم الأول

اليوم.. أميمة عمر تخوض منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي بدبي

أميمة عمر
أميمة عمر

تنطلق اليوم منافسات اليوم الثاني من بطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي والتي تستضيفها إمارة دبي بالامارات العربية المتحدة حاليا وتستمر منافساتها حتى 30 اغسطس الجاري. 
وتشارك مصر في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم في منافسات 50 كجم سيدات باللاعبة أميمة عمر .
 

وتم صباح اليوم إجراء الوزن لكل من شعبان الدسوقي و محمود صبري وزن 72 كجم و نادية فكري و اماني الدسوقي وزن فوق 86 كجم .
 

وكان منتخبنا الوطني قد توج  بـ 8 ميداليات متنوعة في أول ايام البطولة  بواقع 3 ذهبيات ، 3 فضيات ، وبرونزيتين لرباعي الناشئين  مروان أحمد الذي حصد ذهبيتي وزن فوق 107 كجم ، كما توج إسلام منجي بذهبية وزن 80 كجم ، وفضية المجموع ،و أحرز هادي صاموئيل فضيتي وزن 49 كجم ،فيما أحرز محمد فتحي برونيتي وزن 49 كجم .
 

ويقود منتخب الناشئين فنيا المدير الفني المخضرم  محمد عزت .
 

ويشارك منتخبنا في البطولة بـ 19 لاعبا ولاعبة : 
8 لاعبات هن : أميمة السيد وزن 50 كجم، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، و صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية محمد وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86كجم.
 

و 7 لاعبين هم: طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم.
 

بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام منجي وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم.
ويترأس بعثة منتخبنا الوطني في بطولة العالم عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.
ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من عبد المنعم صلاح مديرًا فنيًا لمنتخب الكبار، هاني محمد مدربًا عامًا لمنتخب الكبار، محمد عزت مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين، وعماد الدين بهجت مدربًا وقائم بأعمال الإداري.

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